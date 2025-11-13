Pistoletazo de salida al Gran Premio de Cheste

Todo listo para disfrutar del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El Circuit Ricardo Tormo celebrará su '25+1 aniversario' con varias actividades que acercarán a los aficionados del motociclismo a los pilotos y todo lo que rodea al gran premio de MotoGP que se celebra en Cheste.

Las calles de la localidad vuelven a llenarse dos años después con miles de amantes del deporte para recibir a los protagonistas en su llegada a la pista. Las puertas se han abierto por primera vez esta semana durante esta tarde para el esperado 'Pit Walk'.

El 'Pit Walk' inaugura el gran premio

Hasta 2.500 afortunados con entrada han podido adentrarse en el circuito para recorrer el pit lane, ver los boxes de los equipos mientras se trabaja en ellos y encontrarse a los protagonistas a escasos metros.

Muchos de ellos llegarán hoy a sus casas con un autógrafo de su piloto favorito o una foto con él gracias a este evento. Estrellas del nivel de Bagnaia, Álex Márquez o Pedro Acosta serán alentados por la afición valenciana desde hoy mismo.

Bagnaia, Bezzechi y Acosta en el GP de la Comunidad Valenciana / MotoGP

El público no dará por finiquitada la celebración con este mero aperitivo. El inmenso desplazamiento de aficionados se mantendrá varios días en la localidad para disfrutar de la gran fiesta que rodeará al gran premio más importante del calendario.