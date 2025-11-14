Mbappé regresa tocado a Madrid tras meter a Francia en el Mundial

Kylian Mbappé ha abandonado la concentración de la selección francesa y ha regresado a Madrid debido a una inflamación en el tobillo derecho que se produjo en el partido ante Ucrania este jueves. La Federación Francesa de Fútbol confirmó que el delantero se someterá a pruebas en Madrid durante el día de hoy y que no jugará el domingo en Azerbaiyán. Kylian no ha vuelto solo porque su compañero Eduardo Camavinga, también ha causado baja aquejado de unos dolores musculares regresando a la capital española junto al delantero.

Molestias en el tobillo derecho

Mbappé lideró a la subcampeona del mundo en la goleada (4-0) sobre Ucrania que certificó la clasificación al próximo Mundial. Kylian abrió el marcador con un gol de penalti en el minuto 55 anotó también el tercer gol, en el 83. Al final del choque, notó unas molestias en el tobillo derecho y tras someterse a una exploración su seleccionador y los servicios médicos decidieron liberarle.

Kylian habló sobre la situación del Real Madrid en París a la conclusión del choque, respaldando el trabajo de Xabi Alonso y negando cualquier controversia en el vestuario blanco. "No hemos ganado dos partidos, sabemos que hemos jugado muy mal, pero vamos a volver después del parón para ganar contra Elche", advirtió. Y sobre su respaldo a Xabi Alonso apuntó. "¿Qué quieres que te diga? No tengo nada que decir. En el Real Madrid cuando no ganas partidos la gente habla mucho, demasiado".

