Miller da la sorpresa y lidera la primera sesión del viernes en Valencia

Jack Miller dio la sorpresa en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste marcó la pauta en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunitat Valenciana (1:30.382), el último de la temporada 2025 de MotoGP. Sin embargo, los tiempos se quedaron aún lejos del mejor tiempo registrado en pista, que fue el 1:28.931 marcado por Maverick Viñales en la 'pole' de 2023. Ai Ogura y Aleix Espargaró fueron segundo y tercero, dejando fuera a Ducati de las tres primeras plazas.

Comenzaba Pecco Bagnaia marcando el mejor tiempo tras la primera vuelta lanzada de los pilotos. Pero poco después le arrebataba la mejor plaza su gran amigo, Franco Morbidelli. Poco le duró la alegría a los de la VR Academy, pues no tardó en aparecer un contundente Àlex Márquez, quien le arrebataba el mejor tiempo con un registro de 1:30'884.

Mientras, todas las miradas estaban puestas en Jorge Martín, quien salía a pista por primera vez tras la lesión en la clavícula derecha que sufrió durante la carrera al Sprint del Gran Premio de Japón y que lo ha mantenido apartado de las pistas durante cuatro Grandes Premios. Poco a poco, el piloto de Aprilia comenzaba a encontrar la sintonía con la RS-GP. Terminó finalmente último. También regresaba Maverick Viñales tras varios GP en casa, priorizando su recuperación de la lesión sufrida en Alemania.

Brad Binder protagonizaba pasados los diez minutos en pista la primera caída del fin de semana en la categoría reina. El piloto surafricano se iba al suelo en la curva 8 del trazado valenciano, provocando una bandera amarilla en el tercer sector de la pista.

Sorprendía el hecho de que, a 21 minutos del final, tres Honda se encontraban entre las cinco primeras posiciones en tabla. Johann Zarco era tercero, mientras que Aleix Espargaró, probador de la marca, era cuarto. Joan Mir se asentaba en la quinta plaza, demostrando que poco a poco la marca nipona encuentra la luz al final del túnel tras varios años relegada a las últimas plazas de la parrilla.

Se asentaba a falta de nueve minutos Pedro Acosta en la tercera plaza, que le fue arrebatada pronto por Franco Morbidelli. Jack Miller daba la sorpresa a falta de siete minutos para situarse en la primera plaza con la Yamaha, con un registro de 1:30.382.

A cinco minutos del final, Fermín Aldeguer, con neumáticos nuevos, se iba al suelo en la curva 4, protagonizando la segunda caída del fin de semana. Sorprendía la ausencia de Ducati en las cuatro primeras posiciones. Algo que se mantuvo hasta el final, puesto que Miller, con Yamaha, mantuvo el mejor tiempo. Ai Ogura (Aprilia) y Àleix Espargaró (Honda) fueron segundo y tercero, respectivamente.

Mal inicio para el equipo Ducati Lenovo. Pecco Bagnaia no pudo pasar de la vigesimoprimera plaza mientras que su compañero de box, Nicolò Bulega, sustituto de Marc Márquez, terminó 23º.