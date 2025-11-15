Sinner derrota a De Miñaur y espera a Alcaraz en la final de las ATP Finals

El italiano Jannik Sinner anuló este sábado la rebeldía del australiano Álex de Miñaur en dos sets, por 7-5 y 6-2, selló su pase a la gran final de la Copa de Maestros y mantuvo intacto el amenazador pleno de victorias desde 2023 en Turín.

Sinner es superior en pista rápida cubierta. Son ya 30 victorias seguidas en esta circunstancia del campeón en Australia y en Wimbledon en este curso. Solo Alcaraz se erige como su posible competencia en esta superficie. Con la complejidad que supone hacerlo ante un tenista que juega en casa, con todo el público a favor. No pierde el italiano un set en este torneo desde la final de 2023, la que perdió ante Djokovic. Desde ese momento, campeón invicto en 2024 y mismo camino, por el momento, en 2025.

No lo tuvo fácil para alcanzar su tercera final consecutiva en Turín. Sobre todo en el primer set. El australiano, que solo cuenta con una victoria en fase de grupos, la única de su carrera en unas Finales ATP, quiso dar la campanada ante el campeón reinante. Quiso romper con todo el imaginario previo establecido. Con el pleno absoluto de su rival. Y con el balance de 12 derrotas y 0 victorias que tenía contra él. No pudo. El balance es ya de 13 a 0.

Por un momento, pareció que la historia podía ser diferente. Porque después de salvar dos bolas de rotura en el primer juego del partido, gozó de tres bolas de 'break' inmediatamente después. El saque del de San Cándido se ha convertido en otro nuevo registro que añadir a su amplio abanico. Y no tiembla. Mantuvo el número dos del mundo el pulso y el empate a uno.

Se repitió el guion un poco más adelante. Salvó De Miñaur dos 'breaks'. Uno aguantó Sinner. Igualdad máxima. El australiano encontró huecos que no existieron esta semana para el italiano. Hasta que Sinner cambió el paso. Hasta que a De Miñaur le tembló el pulso con empate a 5 en el marcador. Ahí, a la tercera oportunidad, Sinner encarriló su victoria.

Y fue claramente en ese momento en el que se sintió ganador porque lo cerró con un gran servicio. Sin paliativos. Tres juegos seguidos que desmoralizaron a De Miñaur pese a su gran labor. Del 5-4 a su favor, al 5-7 en su contra.

No solo eso. El vendaval del italiano solo acababa de comenzar. Otros cuatro juegos seguidos para el 4-0. Pudieron ser cinco, pero desaprovechó dos bolas de rotura cuando parecía todo encaminado al rosco. De Miñaur quedó completamente a merced del robot pelirrojo. El lado de la pista de Sinner se le hizo pequeño. El suyo, gigante. Fue una superioridad apabullante la de la segunda manga, totalmente descompensada en comparación a la primera, donde De Miñaur presentó batalla.

La inercia del partido condujo al 6-2 final. De Miñaur salvó sus saques, pero no consiguió dar una seña de sorpresa. Se dejó llevar, presentó bandera blanca ante la apabullante superioridad de su rival.

Otra final para Sinner. Otra en Turín, donde se siente como en casa. Sin perder desde 2023. Sin encajar set desde 2023. En el horizonte, una batalla por el título ante el número 1 del mundo, Alcaraz, o el canadiense Félix Auger-Aliassime.