El Extremadura logra un punto en Puente Genil ante las adversidades

Ficha: Puente Genil 1-1 Extremadura PUENTE GENIL: Benito; Juanjo, Joel, Carlos Ramírez (Edu, m.65), Montenegro (Zaca, m.65), Salva Vegas, Alan (Cacho, m.61), Polaco (Bugui, m.85), Pozo, Marcos, Ismael. EXTREMADURA: crtistian; Samu Hurtado (Núñez, m.74), Cano (Robe Moreno, m.74), Carlos Cordero, Tala, Luis Nicolás (Marco Manchón, m.55), Zarfino, Callejón (Maikel, m.67), Barace, Dieguito (Usama, m.67), Frodo. GOLES: 1-0 Carlos Cordero p.p., min.42; 1-1 Zarfino, min.81. ÁRBITRO: Pablo Pérez (Castilla-La Mancha). Amonestó con amarilla al local Carlos Ramírez; y a los visitantes Cordero, Frodo, Luis Nicolás y Robe Moreno. INCIDENCIAS: 1.500 personas en el estadio Manuel Polinario de Puente Genil.

Un punto y gracias. No por mal juego ni ocasiones, sino porque para el Extremadura puntuar en Puente Genil fue casi un milagro. Lo fue porque, por momentos, parecía imposible que los azulgranas sacaran botín de tierras cordobesas, con un arbitraje grotesco que rozó lo esperpéntico, especialmente por parte del auxiliar Carlos Jara Fernández, que en un movimiento insólito e inusual, anuló un gol legal a Gio Zarfino casi un minuto después de haberlo dado legal. Algo pocas veces visto en un campo de fútbol y que dejó muy enojado al uruguayo, protagonista a posteriri del empate.

Fue un punto de oro para el Extremadura que le permite ser líder y mantener la confianza en su capacidad para reaccionar ante las adversidades. No fue una buena primera parte en Puente Genil, pero los cambios, la ambición de un equipo ganador y el orgullo de unos jugadores que nunca dejan de creer sirvieron para rescatar un empate que supo a gloria.

Fue un partido vibrante de inicio a fin. Con alternancias, mini partidos y un Puente Genil atrevido y valiente que dejó claro por que nadie ha ganado en su estadio todavía esta temporada.

Todo pudo haber cambiado de guión si Frodo o Callejón hubieran empujado una gran jugada de Barace por banda derecha cuando el partido prácticamente no se había despertado.

Respondió el Puente Genil con un remate de cabeza de Marcos Pérez, a la salida de un córner, que besó por encima el travesaño de la portería de Cristian.

Al cuarto de hora de juego, de nuevo perdonó el Extremadura. Fue en otro envío por la derecha de Barace, combinado con Zafino, que Frodo no pudo rematar casi en la línea de gol.

Después de esa segunda ocasión, el Extremadura sufrió la presión del estradio cordobés y el énfasis de un equipo que, arropado por su gente, se vuelve muy peligroso.

Montenegro, con una actitud envidiable en la punta, asustó en un par de ocasiones. Pero el gol llegó de una injusticia clara. El auxiliar de tribuna, Carlos Jara, cambió el sentido de un saque de banda que era para el Extremadura. La decisión cogió a la defensa azulgrana a contrapié y en el centro de Polaco, Carlos Cordero en el despeje, impulsó el balón a propia portería haciendo el 1-0 para el Puente Genil.

Se envalentonó el estadio local que empujó en volandas a los suyos para el segundo. No llegó gracias a Cristian, en una parada salvadora con la que se cerró el primer tiempo.

En la segunda parte todo fue un carrusel de emociones. Lo primero que pudo pasar es que el Extremadura se olvidara del encuentro, pero el palo lo salvó en un remate de Montenegro donde Cristian y la defensa dudaron en el despeje.

La salida de Marco Manchón al verde cambió el decorado del partido. Con el almendralejense, el Extremadura tomó el timón del partido y empezaron a llegar las ocasiones. En un centro desde la derecha, Zarfino controló dentro del área y marcó a quemarropa para hacer el empate. Árbitro y linier se fueron al centro del campo a decretar el gol, pero, 50 segundos después, el auxiliar advierte al árbitro que es mano. Así en frío. Sin VAR. Sin repeticiones. Sin objeciones. Ver para creer,

No desfalleció el Extremadura que, en otra gran jugada con centro de Tala, encontró el remate de Zarfino para el empate. Esta vez sí. Imposible de anular.

Lo pudo ganar el Extremadura con un remate de Maikel al palo en el descuento, pero visto lo visto, el punto ya era oro. Y sirve para seguir de líder.. n