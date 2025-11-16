Una nueva derrota del Badajoz acaba con el cese de Marrero

El fútbol no da tregua y los resultados mandan, esos mismos que han acabado con la cabeza de Juan Marrero como técnico del Badajoz después de solo haber sumado once puntos de los 33 que se han disputado hasta la fecha. La derrota de ayer en Cabeza del Buey precipitó la decisión mientras Jaraíz y Don Benito no paran de ampliar su ventaja respecto al resto.

Cabeza Buey 3-Badajoz 1

La derrota del Badajoz por 3-1 en Cabeza del Buey fue la gota que colmó el vaso y que acabó con la destitución de Juan Marrero tras once jornadas de liga con el cuadro pacense en duodécima posición y con solo cuatro victorias en lo que va de liga. Y eso que empezaron ganando gracias a un gol de Álex Alegría nada más comenzar, pero los tantos de Fran Barranco, Mina y Jhoan Cadavid dieron la vuelta al marcador a favor de un cuadro caputbovense que sigue en la parte alta de la clasificación.

Gévora 0-Don Benito 3

Trabajada victoria del Don Benito por 0-3 ante el Gévora fuera de casa en un encuentro que se tuvo que decidir en el segundo tiempo. Fueron los goles de Copete, Imad e Higor Rocha los que permitieron a los rojiblancos doblegar al Gévora y seguir la estela del Jaraíz en la parte más elevada de la clasificación. El Don Benito es segundo con 24 puntos y el Gévora es undécimo con 13 puntos.

Jaraíz 3-Moralo 0

Contundente triunfo del líder Jaraíz por 3-0 ante el Moralo en casa para seguir en lo más alto de la clasificación y sumar su tercera victoria seguida, la cuarta en los últimos cinco partidos ligueros. Adelantó a los veratos David con el primer tanto del encuentro, al que le siguieron los de Fabio y Alfred para dejar al Jaraíz líder con 26 puntos, dos más que el Don Benito.

Villanovense 1-Pueblonuevo 1

Flojo partido del Villanovense en casa ante el Pueblonuevo, que llegaba como colista y ante el que el conjunto verde no logró imponerse en ninguna de las facetas del juego. De hecho, tuvieron q ue sudar tinta china incluso para sumar un punto porque Leandro adelantó a los suyos nada más comenzar la segunda mitad de un partido que casi no tuvo ocasiones. A falta de un cuarto de hora para el final, Nacho Mena, que luego acabó expulsado, hizo el empate para los de Richi Tapia. El Villanovense sale de ‘play off’ y encadena cuatro partidos sin ganar.

Azuaga 1-Santa Amalia 0

Victoria por la mínima del Azuaga para seguir en la pelea por la parte alta ante un Santa Amalia que llegaba en buena dinámica. El equipo de la Campiña Sur se impuso por 1-0 gracias a un solitario tanto de Juampe Sánchez en los últimos 15 minutos de partido. El Azuaga es tercero con 19 puntos y el Santa Amalia baja a la novena posición con 15 tras once jornadas.

Calamonte 2-Villafranca 2

No pudo sumar de tres el Calamonte tras empatar 2-2 con el Villafranca en un encuentro en el que los de Cubi se adelantaron por dos veces con goles de Jardón y Moussa. Para el Villfranca marcó Ángel Guerrero un doblete. Los calamonteños siguen descenso con cinco puntos y el cuadro villafranqués e s décimo con 15.

Jerez 4-Llerenense 1

Contundente derrota por 4-1 del Llerenense ante el Jerez que deja muy tocado al cuadro de Cidoncha. El Jerez, que se aleja del descenso, ganó gracias a los tantos de Juan Roldán, Juanfri, Manu Ferreras y Juanfri. Javi Duro hizo el gol del honor para el Llerenense.

Puebla 2-Diocesano 1

Segunda victoria seguida del Puebla de la Calzada tras vencer en casa 2-1 al Diocesano. Bastaron los tantos de Abraham Pozo y Coronado para imponerse al cuadro colegial. Adrián Nágera marcó para el conjunto cacereño. El equipo poblanchino vuelve a ‘play off’ y el Dioce es decimocuarto con once puntos en su haber.

Montehermoso 1- Montijo 2

Apretada victoria del Montijo por 1-2 ante el Montehermoso para auparse hasta puestos de fase de ascenso. El conjunto montijano ganó gracias a los tantos de Martín Gómez y Peralta, mientras que para el cuadro local anotó Fuentes. El equipo del norte extremeño es penúltimo con cinco puntos y el Montijo iguala a Azuaga y Puebla de la Calzada en los puestos altos de la clasificación.