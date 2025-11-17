El barro y las averías marcan el décimo aniversario del Rallysprint de la Aceituna y el Higo

El Rallysprint de la Aceituna y el Higo Guareña–Cristina celebró este fin de semana su décimo aniversario con una edición tan especial como exigente. La cita, organizada por el Motor Club Guareña y puntuable para los Campeonatos de Extremadura de Rallyes de Tierra en las categorías de Turismos, Buggies, Car Cross, Júnior y Femenino, reunió a 50 equipos, entre ellos cinco procedentes de Portugal.

Para conmemorar la efeméride, la organización planteó un formato de doble jornada con dos tramos el sábado y tres el domingo, todos sobre el mismo recorrido, sumando cerca de 50 kilómetros cronometrados. Un esfuerzo notable por parte del equipo dirigido por Pablo Gómez, que vio cómo el mal estado del tramo durante la primera jornada complicaba la prueba, aunque finalmente pudo desarrollarse con solvencia. Los incidentes registrados, uno de ellos con traslado preventivo al hospital, no tuvieron consecuencias graves.

Una primera etapa condicionada por la lluvia

Las intensas lluvias obligaron a anular la presentación oficial prevista en la Plaza de España, aunque los pilotos sí pudieron reconocer el tramo y completar las dos pasadas del sábado. El barro y el agua marcaron claramente los tiempos y provocaron numerosas salidas y abandonos, especialmente entre los turismos.

El domingo amaneció con un clima otoñal más benigno. Aunque la lluvia regresó en los compases finales, el tramo presentaba mejores condiciones y permitió rebajar registros con el paso de las horas.

Turismo

La categoría más numerosa vivió un fin de semana muy disputado. Los portugueses Víctor Antonio Carapinha y Flavio firmaron el mejor crono en la primera pasada, aunque los extremeños Javier y Víctor Manuel Mesa (Audi A3) les superaron en la segunda y se fueron al descanso como líderes por delante de toda la delegación lusa. Tras ellos se situaron José Manuel Baptista y Jorge Rita (Mitsubishi Lancer EVO IX).

Ya en la jornada del domingo, Baptista impuso el potencial de su Lancer y se distanció con claridad para certificar la victoria. Los hermanos Mesa fueron los mejores extremeños, séptimos en la general, lastrados por abrir pista y por la falta de rivales directos que les presionaran según avanzaba la prueba.

A 43 segundos finalizaron Luis Miguel Zapata y Juan Manuel Flores (Peugeot 206 RC), que realizaron una actuación muy sólida. A solo 13 segundos de ellos, José Manuel Álvarez y Desirée Delgado pelearon por el podio y concluyeron en cuarta posición. Justo detrás se clasificaron Juan Antonio Gil y Juan Alberto Caro, un resultado que podría proclamarles matemáticamente campeones de Extremadura de Rallyes de Tierra a falta de la última prueba en La Bazana, pendiente de confirmación oficial.

En el apartado femenino, Petra Carrasco —acompañada por su hermano Rafael— se llevó el triunfo al volante de su Peugeot 208.

Carapinha, uno de los favoritos, cayó hasta la última posición del TC3 y, tras una penalización, quedó sin opciones antes de abandonar. El sábado fue especialmente duro: trece equipos no pudieron finalizar en la categoría de turismos debido al estado del tramo.

Car Cross

Los Car Cross volvieron a ofrecer uno de los espectáculos más vibrantes del fin de semana, con sus vehículos ligeros y motores de moto. La igualdad fue máxima entre los pilotos extremeños y los andaluces desplazados.

Samuel Barbero se hizo con el triunfo pese a terminar el TC4 con una rueda destrozada. Se impuso por casi tres segundos al mejor extremeño, José María Navarro, que mantuvo una intensa lucha con el portugués Nuno Miguel Pires, finalmente tercero. La dureza del recorrido provocó numerosos abandonos, y solo otros tres pilotos pudieron completar la prueba, todos extremeños y con carrocerías MVCar Cross: Antonio María Sánchez (4º), Antonio Manuel Guerrero (5º) y Pablo Gutiérrez (6º).

Buggies

En la categoría de Buggies participaron tres equipos, todos con el espectacular Can-Am Maverick X3. Los madrileños Pantaleón Rubio y Manuel Sousa se llevaron la victoria con autoridad frente a los extremeños Leopoldo Gallardo y Manuel Rodríguez. El podio lo completaron los portugueses José y Luis Baleca.

Una edición tan especial como complicada

La ceremonia de entrega de trofeos quedó deslucida por la vuelta de la lluvia, un cierre acorde a un fin de semana tan emocionante como difícil. A pesar de las adversidades, el Rallysprint de la Aceituna y el Higo volvió a demostrar el enorme tirón de una zona con gran tradición automovilística. La organización espera que el año próximo el tiempo permita disfrutar plenamente de una prueba ya consolidada en el calendario extremeño.