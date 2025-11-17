Habrá llenazo histórico en Copa del Rey en Almendralejo

¿Y tú, estuviste en el Francisco de la Hera aquella noche? Esa es la pregunta que nadie quiere perderse para la posteridad. Y de ahí vienen todas las respuestas a lo que se vivió este lunes en Almendralejo, una locura total en el primer día de venta de entradas para el encuentro Extremadura-Sevilla de Copa del Rey, de segunda ronda, que se jugará el jueves 4 de diciembre en el Francisco de la Hera.

«Los de Almendralejo, para el fútbol, son de otra especie» decía un buen amigo futbolero. No le falta razón. Almendralejo, sin fútbol, es menos Almendralejo. Y con él, es muy especial. De las 11.580 localidades que tiene el estadio Francisco de la Hera, apenas quedan unas mil por vender para el segundo día que será este martes. El llenazo, se puede decir ya, está más que asegurado.

El Extremadura es algo diferente. Desde primera hora de este lunes, las colas se agolparon sobre las taquillas del estadio Francisco de la Hera para sacar una entrada. La mejor posible, teniendo en cuenta que los abonados tienen su asiento guardado hasta el viernes. No parece que haya muchos socios que dejen liberar su asiento, pero por si acaso, algunas libres podrían quedar a partir del sábado.

La venta online también funcionó como un tiro. Durante la primera hora, la web del Extremadura incluso se colapsó unos minutos. Luego fluyó con naturalidad.

El Sevilla puso a vender su parte del Fondo Sur una hora y media después que el Extremadura. Quizá no estaba programado que fuera así, pero el club sevillano se demoró y las peñas sevillistas aguardaban con ansia la venta de entradas. Más de 3.000 de las 3.500 operativas para el Sevilla ya se vendieron solo en el primer día. Desde el Sevilla indican que se van a vender todas y que, si hubiera más, también se venderían.

De este modo, el espectáculo está más que garantizado en Almendralejo para el 4 de diciembre. Se espera uno de los mayores desplazamientos masivos de la afición del Sevilla a tierras extremeñas con más de 3.500 seguidores, más otros cientos más que podrían haber sacado entrada en otras zonas.

El Extremadura aprovechó la ocasión también para sacar un pack de abono con entrada y fidelizar mucho más a sus seguidores. Han sido cientos los que han utilizado esta opción que te permite mantener tu asiento guardado para la próxima temporada. O quien sabe, si hay campanazo, para un rival de Champions después.

Desde el Extremadura ya intuían que la venta sería masiva, aunque las previsiones se han desbordado. «Sabíamos y estábamos preparados para tener una venta así el primer día. Sabemos que la gente de Extremadura quiere fútbol de calidad y el Francisco de la Hera, en una noche de Copa del Rey así, llama mucho la atención, por lo que teníamos en previsiones que pudiera haber lleno. Además, los precios han sido un acierto por parte del club porque ha permitido a toda la gente poder vivir este espectáculo en primera persona» comentaba Pepe Reynolds, secretario del Consejo de Administración del Extremadura.

Las taquillas del estadio Francisco de la Hera vuelven a abrir este martes desde las 10 de la mañana para sacar el poco papel que queda ya en taquilla. Los que no lo cojan tendrán que rezar a que los socios liberen otras cuantas entradas para ver el aprtido que nadie se quiere perder.

Cartelazo

Al mismo tiempo, el Extremadura ha alimentado más el encuentro con un cartel soberbio donde aparece Juanmi Callejón jugando sobre un tablero de ajedrez. El ajedrez hace un guiño al juego del tablero que el Sevilla ha hecho esta temporada. Y en el titular aparece ‘Juego de Reyes’, con una clara alusión a la memoria de José Antonio Reyes.

La plantilla del Extremadura, que lidera el grupo cuarto de Segunda Federación, trata de aislarse de esta catarata de emociones que se cierne en torno al club azulgrana. El Extremadura se regala una noche mágica. n