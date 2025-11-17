La UBP, primer líder en solitario de la Segunda Extremeña de balonmano

La Unión Balonmano Pacense se ha convertido en el primer líder en solitario de la Segunda División Extremeña tras vencer al Paideuterion y firmar un impecable inicio de temporada. Con tres triunfos consecutivos, la UBP encadena su mejor racha del curso y confirma su solidez en este arranque liguero. El partido comenzó con un dominio claro del conjunto pacense, que en los primeros minutos ya mandaba 3-0 y ampliaba su ventaja hasta el 6-2. Aunque Paideuterion reaccionó antes del descanso (12-9), la UBP volvió a imponer su ritmo en la segunda mitad y sentenció con un contundente 31-21. Sergio Apolo Díaz y Francisco Javier del Pozo Filiu lideraron el ataque local con seis goles cada uno.

En el otro encuentro de la jornada, Ciudad de Villafranca logró su primera victoria al imponerse 40-36 a Josefinas Mérida en un duelo trepidante y lleno de alternancias. Pese al 15-9 del descanso, Josefinas llegó a ponerse a un tanto, pero el conjunto visitante respondió con solvencia. Vini destacó con 14 goles, mientras que José Diego Piñero y Manuel García Broncano anotaron 10 cada uno. El próximo fin de semana comenzará la Copa de Extremadura Senior.