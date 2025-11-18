Tenis
Alcaraz sufre un edema en el isquiotibial y no jugará la Copa Davis
El tenista murciano no podrá competir con el combinado español
Alguer Tulleuda Bonifacio
El tenista murciano Carlos Alcaraz ha confirmado este martes que será baja para la Copa Davis con España. El deportista de El Palmar, que venía de disputar estos días las ATP Finals en Turín, ha comunicado que sufre un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y que la recomendación médica es no competir. El combinado español pierde a su máximo representante a las puertas de la competición.
Ha sido la confirmación de algo que se venía rumoreando estas últimas horas. Alcaraz disputó este domingo la final de las ATP Finals contra Jannik Sinner, donde el italiano se cobró la revancha del US Open en un partido igualado hasta el extremo. El murciano arrastraba molestias desde hacía días, aunque llegó hasta el último momento del torneo para intentar asegurar el número uno este final de 2025. Lo consiguió, aunque las consecuencias han sido algo que se podía llegar a prever.
El número uno ha comunicado en redes sociales que tiene un edema en el isquiotibial de la pierna derecha. Por recomendación médica, el murciano no viajará con el combinado español a Bolonia para disputar las finales de la Copa Davis, donde España debía arrancar los cuartos de final este jueves contra República Checa. Carlos era la máxima esperanza española para conquistar 'La Ensaladera', así que su ausencia es una realmente sensible para el combinado de David Ferrer.
- Colas en el Ayuntamiento de Badajoz para presentar recursos contra la tasa de basura: 'Iremos donde tengamos que ir
- Pablo Gómez Lera se despide de Badajoz: 'Ha sido una etapa intensa, enriquecedora y profundamente humana
- Juan
- La Diputación de Badajoz pide asesoramiento a un catedrático para garantizar la legalidad en la elección de puestos directivos
- Muere un hombre de Montijo arrollado por un tren en Aljucén
- La borrasca Claudia dispara las incidencias en Badajoz: los bomberos atienden 33 emergencias en 20 horas
- Nueva apertura en El Faro: una juguetería muy popular entre los pacenses vuelve al centro comercial
- La borrasca Claudia también azota en Badajoz: un adorno de Navidad amenaza con caer en San Roque