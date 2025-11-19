Fundación Jóvenes y Deporte
Más de 500 personas participan en el primer calendario deportivo inclusivo de Extremadura
Victoria Bazaga destaca esta iniciativa como una de las grandes apuestas de Extremadura para promover la plena integración a través del deporte
Redacción
Más de medio millar de deportistas, 280 con discapacidad y 263 sin discapacidad, entrenan y compiten juntos en el primer calendario de pruebas inclusivas implantado en Extremadura.
En este proyecto, dotado con 150.000 euros por parte de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, participan 28 clubes deportivos y 37 entidades de atención a personas con discapacidad.
La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes ha participado este martes en la entrega de premios de la I Competición de Orientación Inclusiva, celebrada en el Parque de las Mercedes de Almendralejo, una cita que marca un nuevo hito en el desarrollo de este calendario de competiciones inclusivas implantado en Extremadura.
Bazaga ha resaltado que la orientación es una disciplina que combina estrategia, esfuerzo y trabajo en equipo, lo que la convierte en un ejemplo de los valores de la inclusión a través del deporte.
La consejera ha subrayado que Extremadura se sitúa ya a la vanguardia del deporte inclusivo en España gracias a este nuevo calendario, presentado hace unos meses en Madrid junto a representantes del Comité Paralímpico Español y de la Asociación del Deporte Español, y que está despertando el interés de otras comunidades autónomas como modelo a seguir.
En la jornada, organizada por la Federación Extremeña de Orientación, ha participado un centenar de niños y jóvenes del Club Ítaca Aventura de Almendralejo, el Club Deportivo Base Don Benito, Includes Almendralejo, el CEIP San Roque de Almendralejo y Plena Inclusión Don Benito.
El calendario inclusivo se apoya en tres ejes: la formación especializada, los entrenamientos inclusivos y las competiciones, donde todas las personas participan en igualdad de condiciones. Siete federaciones deportivas extremeñas desarrollan ya este modelo, que pretende consolidarse y extenderse en toda la región.
La jornada ha concluido con la entrega de premios a los participantes, celebrando un evento que consolida el papel de Extremadura como referente nacional en deporte inclusivo.
- Colas en el Ayuntamiento de Badajoz para presentar recursos contra la tasa de basura: 'Iremos donde tengamos que ir
- Pablo Gómez Lera se despide de Badajoz: 'Ha sido una etapa intensa, enriquecedora y profundamente humana
- Juan
- La Diputación de Badajoz pide asesoramiento a un catedrático para garantizar la legalidad en la elección de puestos directivos
- Muere un hombre de Montijo arrollado por un tren en Aljucén
- La borrasca Claudia dispara las incidencias en Badajoz: los bomberos atienden 33 emergencias en 20 horas
- Nueva apertura en El Faro: una juguetería muy popular entre los pacenses vuelve al centro comercial
- La borrasca Claudia también azota en Badajoz: un adorno de Navidad amenaza con caer en San Roque