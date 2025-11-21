Hugo Duro da la victoria en el derbi al Valencia con una chilena

Con un golazo de chilena, Hugo Duro le dio al Valencia la victoria en el derbi este viernes ante el Levante, que aguantó con una buena actuación de su guardameta Mathew Ryan el empuje blanquinegro hasta el minuto 79, en el que el australiano nada pudo hacer ante el exquisito remate del delantero madrileño.

Dos meses después, el Valencia volvió a sumar una victoria que le permite alejarse del descenso y cortar su racha de siete partidos sin ganar. El Levante seguirá en la zona de descenso y tendrá que esperar para ganar por primera vez en Mestalla. El derbi fue blanquinegro.

Por primera vez en la temporada, Carlos Corberán repitió once inicial. El Valencia saltó al césped de Mestalla con los once que jugaron de inicio ante el Betis. Mientras, Julián Calero no alineó al hondureño Kervin Arriaga, al que esperó hasta la tarde del jueves, llegando a retrasar la hora del entrenamiento, para que completara la última sesión después de su viaje internacional.

“Si entras al derbi llorando, quejándote, vas a salir igual”, dijo el míster azulgrana en la previa, que se sentía perjudicado por el horario del partido por el poco descanso de sus internacionales Arriaga y el guardameta Ryan, que sí fue titular. Y, bajo esa idea, el Levante no se hizo pequeño en Mestalla.

Aunque con cautela, con tres centrocampistas defensivos, el equipo azulgrana intentó arrebatarle el balón al Valencia, pero no lo consiguió. Los valencianistas salieron intensos, con ritmo y con ganas de marcar el primero. Se quedaron cerca en el minuto trece, con una parada de Ryan a Beltrán y un chut fuera de Danjuma.

Mientras, el Levante intentaba crecer a través de la calidad de Carlos Álvarez. Por las botas del sevillano pasaban las pocas llegadas al área de los azulgranas. Poco a poco, el equipo de Calero fue creciendo y teniendo más balón, pero duró poco su dominio. El Valencia se apoderó otra vez de la posesión y se volvió a quedar cerca de marcar.

El ritmo del partido era alto, pero comenzó a interrumpirse por faltas. En ese caos, se hizo fuerte el Valencia, que volvió a tener sus oportunidades. Toljan sacó sobre la línea un zurdazo de Javi Guerra pasada la media hora y Ryan volvió a sacar con la manopla un tiro del argentino Beltrán.

En los dos minutos de tiempo añadido llegó la más clara del Levante con un intento de Vencedor que rechazó Agirrezabala.

El delantero francés del Levante, Goduine Koyalipou (d), protege el balón ante el defensa del Valencia, José Gayá. / Manuel Bruque / EFE

Tras la reanudación, el partido siguió igual, con un buen ritmo, intensidad y duelos fuertes. El Valencia atacaba y el Levante aguantaba. Danjuma, muy desaparecido en la primera parte, lo intentó con un disparo que se envenenó y rechazó el larguero. Los locales estaban cerca de marcar y Hugo Duro salió por Lucas Beltrán para buscar ese gol que tanto ansiaban y no llegaba.

Y llegó, pero el tanto de Diego López en el minuto 63 fue anulado por el VAR por un ajustadísimo fuera de juego. El Levante estaba perdido y para intentar encontrarse entraron Brugué, Arriaga y Koyalipou. Pero no cambió nada.

El Valencia seguía insistiendo empujando con un Gayà que adelantó su posición y, en una de sus subidas, centró para Hugo Duro, que puso el 1-0 con una chilena con la que enloqueció a Mestalla (m.79).

Los últimos diez minutos, más los ocho de añadido, fueron una locura. El Levante lo intentaba con más corazón que orden, y, cuanto más contra las cuerdas se vio, más peligroso fue.

El equipo ‘granota’ tuvo tres oportunidades con un tiro de Koyalipou que Tárrega sacó bajo palos, otra de Morales que salió rozando el poste tras una mala salida de Agirrezabala y una falta de Olasagasti que blocó el meta valencianista para dejar los tres puntos en Mestalla en un partido que acabó con tangana.