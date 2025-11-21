Voleibol
El Voleibol Almendralejo visita al potente Mallorca Vóley Palma en su mejor momento de la temporada
El encuentro de Superliga 2 se disputa esta tarde, a las 16.00 horas, en territorio balear
El Almendralejo Extremadura afronta este sábado, a las 16:00 horas, uno de los desplazamientos más exigentes del curso en el pabellón de Son Moix, donde se medirá al Mallorca Vóley Palma, tercer clasificado del grupo C de la Superliga 2. El duelo llega marcado por la excelente dinámica del conjunto almendralejense, que atraviesa su mejor momento de la temporada tras encadenar tres victorias consecutivas y escalar hasta la sexta posición de la tabla.
El equipo dirigido por Antonio Morán viajará a tierras baleares con la confianza de saberse un bloque competitivo, capaz de plantar cara a cualquier rival. Almendralejo destaca por su solidez defensiva y su capacidad para imponer ritmo desde el saque, dos de sus principales argumentos para intentar sorprender a uno de los conjuntos más fuertes de la categoría. Además, el cuadro extremeño cuenta con dos partidos aplazados, lo que mantiene la clasificación muy comprimida y da aún más valor a cada punto en juego.
No obstante, el reto será mayúsculo. El Mallorca Vóley Palma, uno de los aspirantes al ascenso, tiene la firme intención de brindar a su afición un triunfo de prestigio. Los baleares atraviesan también un buen momento competitivo y consideran vital este partido.
