Alonso y Sainz saldrán 7º y 3º en el GP de Las Vegas

Carlos Sainz ha brillado en las condiciones más complicadas, con frío, lluvia y una pista muy destizante y peligrosa, para salir tercero en parrilla en Las Vegas. El piloto madrileño de Williams ha visto como su compañero Albon se iba contra el muro en Q2 y como muchos de los favoritos sufrían de principio a fin, pero ha conseguido 'sobrevivir' al caos y asegurarse una excelente posición para la carrera de este domingo (05:00 h) en el Strip.

También Fernando Alonso ha sacado el máximo partido de la 'qualy' en agua. El asturiano, que esperaba muchas dificultades en seco en un circuito poco propicio para las características del Aston Martin AMR25, ha logrado acceder a la decisiva Q3 y mañana arrancará en séptima plaza. El líder del Mundial se ha llevado su séptima pole de la temporada y saldrá escoltado por Max Verstappen y Sainz.

[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]

GP de Las Vegas: Parrilla

1. Lando Norris (McLaren) 1'47"934

2. Max Verstappen (Red Bull) 1'48"257

3. Carlos Sainz (Williams) 1'48"296

4. George Russell (Mercedes) 1'48"803

5. Oscar Piastri (McLaren) 1'48"961

6. Liam Lawson (Visa RB) 1'49"062

7. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'49"466

8. Isack Hadjar (Visa RB) 1'49"554

9. Charles Leclerc (Ferrari) 1'49"872

10. Pierre Gasly (Alpine) 1'51"540

11. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'52"781

12. Lance Stroll (Aston Martin) 1'52"850

13. Esteban Ocon (Haas) 1'52"987

14. Oliver Bearman (Haas) 1'53"094

15. Franco Colapinto (Alpine) 1'53"683

16. Alexander Albon (Williams) 1'56"220

17. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'56"314

18. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'56"674

19. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'56"798

20. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'57"115