El Coria busca más puntos y mantener el ritmo

El Coria vuelve a escena este domingo a las 12.00 horas en el estadio municipal de La Isla, apenas cuatro días después de su último compromiso liguero, para medirse a Las Palmas Atlético, un rival directo en la lucha por la zona alta. El filial amarillo llega en una meritoria séptima posición, a solo tres puntos de los celestes, y destaca por un juego combinativo y atractivo que promete un partido de ritmo alto y buen espectáculo para los aficionados. Un choque exigente que también viene a medir la capacidad de los extremeños para afrontr semanas atípicas de tres encuentros.

Para este duelo, el técnico celeste, Rai, afronta una situación delicada en cuanto a efectivos. A las bajas ya conocidas de Iván Ramos y Hugo López, se suma la de Alex Jaraíz, quien sufrió una lesión en el hombro el pasado miércoles ante el Orihuela y estará alrededor de tres semanas fuera de los terrenos de juego. De este modo, Rai contará únicamente con 17 jugadores de la primera plantilla (15 de campo), lo que podría abrir nuevamente la puerta a la participación de futbolistas del equipo juvenil, como ya ha ocurrido en otras jornadas de la temporada. Desde luego, no le tiembla el pulso al entrenador extremeño para tener que tirar de chavales en caso de que sea necesario.

A ello se añade el desgaste acumulado: disputar tres partidos en una misma semana no es habitual para el conjunto celeste, por lo que el cuerpo técnico introducirá variaciones en el once inicial. Una de las más destacadas será la vuelta de Sergio Gómez, quien no ha participado en los dos encuentros anteriores por su reciente paternidad y que apunta a titular para reforzar el centro del campo y aportar frescura.

Con todo, el equipo contará esta vez con un factor determinante: el apoyo total de la afición celeste, que volverá a llenar La Isla en un horario habitual para los encuentros ante equipos insulares. El Coria busca una victoria que le permita mantenerse en puestos de playoff y seguir firmando una temporada ilusionante ante un rival directo y siempre competitivo como Las Palmas Atlético. Los filiales son equipos peculiares de los que se puede hablar mucho, pero su verdadera respuesta la tienen cada domingo.