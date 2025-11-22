El Kazajoz impulsa el primer equipo profesional extremeño de MTB XCO

El salón de actos de Cajalmendralejo acogió este viernes la presentación del proyecto más ambicioso del Kazajoz, la creación del primer equipo profesional extremeño de MTB en la modalidad olímpica de XCO. La entidad, que competirá bajo el nombre Extremadura–PetroGold–Fernando Torres Probikes, da así un salto histórico que la llevará a participar en pruebas internacionales en ocho países a partir de 2026.

El anuncio llega en pleno proceso de crecimiento para el Kazajoz, que en apenas cinco años ha pasado de ser una iniciativa modesta a convertirse en una de las estructuras ciclistas más relevantes de la región, con más de un centenar de deportistas y cinco equipos nacionales. En las últimas semanas ya había llamado la atención la presentación de su nuevo equipo nacional de XCO, formado por quince corredores entre talentos extremeños y referentes del panorama español, lo que hacía pensar que la planificación de 2026 estaba prácticamente cerrada. Sin embargo, el club se reservaba un golpe de efecto que ha sacudido al ciclismo regional y nacional: la puesta en marcha de un equipo profesional UCI compuesto por seis ciclistas de proyección internacional, cuyos nombres se conocerán en los próximos días.

Este nuevo conjunto profesional será la cúspide de una estructura que el Kazajoz ha consolidado de forma progresiva junto a la empresa cacereña Try It. A las cuatro escuelas repartidas por toda Extremadura, pensadas para alimentar la cantera, se suma un equipo nacional que ya compite con regularidad en las principales citas del país y que servirá de paso intermedio hacia la élite.

El club expresa con claridad elobjetivo de impulsar y afianzar la presencia del MTB olímpico en Extremadura y situar a la región en el mapa internacional de este deporte en constante crecimiento. Para conocer la identidad de los seis corredores que formarán parte del nuevo UCI MTB Team Extremadura–PetroGold–Fernando Torres Probikes, el Kazajoz invita a seguir los próximos anuncios en sus perfiles oficiales.