Un partido para no fiarse en el Francisco de la Hera

Mientras más tiempo se pasa en la cima, más difícil es mantenerse en esa posición. Y el Extremadura es consciente de ello. Este domingo, a las 12.00 horas en el Francisco de la Hera, recibe la visita del Almería B, un filial correoso que ha empezado mal la temporada y se sitúa en puestos de descenso, pero que desde que firmó a Salmerón para el banquillo ha encadenado un empate y una esperanzadora victoria ante el Yeclano que lo han convertido en un filial en recuperación. Y eso resulta peligroso.

Y no quiere confianzas un Extremadura que se quiere aislar del ruido de la Copa y centrarse únicamente en la liga, donde el margen para mantener el liderato cada vez es más estrecho.

Ganar este domingo al Almería B significaría pasar otra semana de líder y, sobre todo, hacer bueno el punto de la pasada semana en Puente Genil, confirmando esa media inglesa que, de momento, le está dando resultados.

Uno de los jugadores más experimentados del Extremadura, Juanmi Callejón, explicó en sala de prensa que estos partidos «son a vida o muerte, especialmente ahora que somos líderes y todos quieren ganarnos para decir que han derrotado al primero». El atacante recordó que ya en la primera jornada ante el Malagueño vivieron un choque muy complicado y que los filiales, por su naturaleza dinámica y valiente, exigen la máxima concentración.

Sobre cómo ha gestionado la plantilla las últimas semanas marcadas por la euforia, Callejón aseguró que el vestuario está haciendo un esfuerzo consciente por centrarse en el presente. «La mejor manera de aislarse es no ver noticias, aunque hoy en día las redes lo ponen todo delante. Sabemos que la Copa está ahí, que va a ser una semana muy bonita, pero ahora lo único que nos toca es pensar en el domingo. Es nuestro examen y tenemos que aprobarlo».

El futbolista valoró también la sorprendente solidez del equipo: «Sinceramente, no esperábamos estar donde estamos. Somos un recién ascendido, un equipo humilde, pero competimos muy bien, defendemos muy bien y tenemos mucha calidad».

De cara al partido, Cisqui sólo tiene las bajas de Fran Rosales y Barrero. Cualquier once es posible con el técnico almendralejense.

Por su parte, el Almería B tampoco tiene bajas para el encuentro. Salmerón ha comentado «se nota que estamos generando mucho más y que el equipo quiere más. Debemos cambiar la dinámica cuanto antes y ya hemos dado el primer paso».