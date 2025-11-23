De la medicina al veneno

Ficha: Extremadura 2-4 Almería B EXTREMADURA: Cristian; Samu Hurtado (Maikel, m.56), Carlos Cordero (Usama, m.13), Cano, Tala, Zarfino, Marco Manchón (Luis Nicolás, m.71), Callejón, Diego, Barace, Frodo. ALMERÍA B: Jesús López; Agulló (Hou, m.78), Miguel, Marciano (Nico, m.84), Joan (Marsu, m.84), Iker, Romera, Alberto, Hugo (Pla, m.64), Luis (Taufek, m.64), Pedro Fidel. GOLES: 0-1 Marciano, min.46; 1-1 Ángel Cano, min.59; 2-1 Zarfino, min.75; 2-2 Hou, min.87;2-3 Hou, min.92; 2-4 Taufek, min.96. ÁRBITRO: Fernando Moreno (Castilla-La Mancha). Amarilla al visitante Joan. Expulsado Salmerón, entrenador del Almería B. INCIDENCIAS: 2.900 personas en el estadio Francisco de la Hera.

El Extremadura pierde el liderato de su grupo en Segunda Federación. Mal acostumbrado a las remontadas, los azulgranas tomaron de su propia medicina y el Almería B les cambió la pócima de las remontadas por veneno, algo que terminó ahogando las expectativas de un Extremadura que se quedó sin dar un golpe encima de la mesa en el grupo. La derrota, además, fue más abultada de lo que se vio en el césped, pero los errores individuales y una portería que no termina de cerrarse condenaron a los de Cisqui para sufrir la primera derrota del año en el Francisco de la Hera.

Fue un partido raro. Nadie sabrá si el exceso de ruido de la Copa del Rey terminó afectando o si jugar por las mañanas no termina de enganchar en Almendralejo. Pero lo cierto es que fue un encuentro más apático de lo habitual. Faltó el fervor de otras tardes en el Francisco de la Hera y el Almería, un filial que ha vivido una crisis de existencia durante esta primera parte del campeonato, se encontró con tres puntos cuando prácticamente no contaba ni con medio.

La primera parte fue lo rescatable en el Extremadura. El equipo generó bastantes oportunidades de gol, pero careció del acierto de otros encuentros para abrir la lata. Primero lo rozó Zarfino en un centro de Dieguito y, más tarde, el uruguayo remató fuera un gran centro de Samu Hurtado.

El Almería poco se arrimó al área azulgrana en la primera parte, aunque una presión a todo campo de Marciano a punto estuvo de costarle cara a Cristian, cuyo despeje tocó en el delantero del Almería y el balón dio en el palo para marcharse fuera.

A Zarfino le anularon un gol por presunto fuera de juego tras un remate de Frodo al travesaño. Manchón lo intentó desde lejos para probar la seguridad del portero Jesús López. Otra vez Zarfino lo rozó con un disparo ajustado que se marchó fuera. Y ahí perdió el Extremadura las opciones de adelantarse.

Desorden

La segunda parte estuvo marcada por un cierto desorden en los dos equipos, aunque fue el Almería B el que golpeó primero a los 50 segundos de la reanudación. Un balón perdido por Marco Manchón generó una contra y Marciano, de tiro cruzado, hizo el primero ante la imposibilidad del despeje de Cristian.

Una vez más, al Extremadura le tocaba tocar zafarrancho de combate para una remontada. Se encendió entonces el Francisco de la Hera y lo que todos tenían en la cabeza ocurrió.

Primero lo empató Ángel Cano, al rematar de cabeza un buen centro de Barace después de que el Extremadura hubiera perdonado en juego aéreo varias pelotas claras. Cano sí acertó para hacer el empate.

Y poco después, una buena jugada de Usama, un buen pase de cabeza de Callejón a Frodo y una gran dejada de éste a Zarfino lo terminó empujando el uruguayo de cabeza. Era el 2-1 y el Extremadura,q ue se sentía superior, parecía haber arreglado el entuerto. Pero en el fútbol nada está escrito y, a veces, pasan cosas que parecen inimaginables.

Con el Almería B tocado, el Extremadura, en lugar de ir a por el tercer tanto, se replegó. En una contra mal defendida, Hou remachó dentro del área una parada que Cristian no pudo atajar de primeras. 2-2 a tres minutos del final. Y en el descuento, otra jugada mal defendida por el Extremadura, muy nervioso, terminó con otro remate de Hou cruzado para hacer la remontada almeriense. Nadie se creía lo que estaba sucediendo.

Las remontadas también existen en contra y el Extremadura no estaba acostumbrado a ello. En un córner, con todos volcados, otra contra de Taufek en el mano a mano la resolvió con vaselina para hacer el 2-4. Un castigo demoledor para un Extremadura que recibe un toque de atención.n