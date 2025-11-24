El Extremadura saca las últimas 81 entradas de Copa del Rey

El Extremadura pondrá este lunes el cartel definitivo de ‘no hay billetes’ para su partido del jueves 4 de diciembre en Copa del Rey ante el Sevilla. Este martes, a partir de las 10.00 horas, salen en las taquillas dele stadio Francisco de la Hera las últimas 81 entradas disponibles para ver en directo ese partido. Son entradas que han quedado libres tras liberar algunos abonados sus asientos.

El Extremadura ha querido que sólo se puedan vender en taquillas y cada persona solo podrá sacar un máximo de tres entradas, por lo que se espera que todas sean vendidas en cuestión de minutos.

Frágiles en defensa

El defensa del Extremadura, Ángel Cano, analizó con sinceridad la derrota sufrida este domingo ante el Almería B, primer tropiezo del equipo esta temporada en el Francisco de la Hera. A pesar de estrenarse como goleador, el zaguero reconoció que el partido dejó «un sabor amargo» al conjunto azulgrana. «Se nos ha puesto el partido en contra con su gol, y aunque sacamos la garra y el coraje de siempre, no todos los días se puede ganar. Algún partido tenía que costarnos más, y esta vez fue así”», señaló.

Cano celebró su primer tanto del curso, aunque subrayó que la alegría quedó eclipsada por el resultado. «Los defensas participamos menos en ataque, pero esta vez se ha dado. Contento por ayudar al equipo, pero fastidiado porque no pudimos ganar», expresó. El jugador también hizo autocrítica con el rendimiento defensivo del equipo en casa, donde el Extremadura ha sidod e los equipos que más tantos encaja como local. «Tenemos que mejorar mucho atrás. No puede ser que todos los partidos nos marquen. Estoy seguro de que la dinámica cambiará, pero debemos corregir errores porque muchos de los goles que recibimos vienen más de fallos nuestros que de aciertos del rival».

El defensa reconoció que el plan de partido del filial andaluz de esperar atrás y salir a la contra penalizó al conjunto azulgrana, especialmente en los minutos finales. «Sabíamos que iban a replegarse y correr. Nos han creado poco peligro, salvo en los últimos minutos, donde no sé qué nos ha pasado», admitió. Aun así, Cano no quiso dramatizar y lanzó un mensaje de unidad y confianza. «Borrón y cuenta nueva. Somos los mismos cuando ganamos y cuando perdemos. Cabeza arriba. Tenemos equipo para optar a cosas bonitas este año y hay que seguir trabajando. No queda otra».

El Extremadura encara ahora la semana con el objetivo claro de recuperar sensaciones y corregir los desajustes defensivos para mantener vivo el excelente inicio de temporada que le mantiene como uno de los aspirantes destacados del campeonato.