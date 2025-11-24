Rai Rosa: «Todo lo que hemos ganado ya no nos lo quitan»

El Coria vive uno de los momentos más ilusionantes de los últimos años. El conjunto celeste ha vuelto a encadenar cuatro partidos sin conocer la derrota y ya se ha instalado en la tercera posición del Grupo quinto de Segunda Federación, a solo un punto del Getafe B y a tres del líder, el Rayo Majadahonda, al que tiene a tiro de piedra. La última victoria, un 1-0 ante Las Palmas Atlético jugando prácticamente todo el partido en inferioridad numérica por una expulsión temprana, ha confirmado una sensación que ya se palpa en La Isla: este equipo no se siente inferior a nadie.

Los números avalan la candidatura. Con ocho goles encajados, el Coria es uno de los equipos menos goleados de la categoría, y en su fortín, el estadio de La Isla, aún no ha perdido esta temporada. Allí solo ha recibido un gol en seis partidos, sumando 16 de los 18 puntos posibles. Solo el Orihuela logró puntuar, y lo hizo con un empate sin goles. La fiabilidad defensiva, combinada con la fortaleza emocional del grupo, ha convertido al equipo en un bloque temible y respetado.

Su entrenador, Rai Rosa, lo resume con claridad tras la exhibición de sacrificio ante Las Palmas Atlético: «El esfuerzo colectivo ha sido una barbaridad. El equipo ha defendido muy bien, hemos sabido ser muy solidarios. Estoy muy orgulloso de cada uno de mis jugadores». Para el técnico, ganar un partido completo en inferioridad numérica no es solo una victoria, sino el reflejo de un grupo unido, maduro y plenamente competitivo.

La capacidad del Coria para adaptarse al contexto es otro de los pilares del buen momento. Rai lo explica así: «Este equipo sabe tener una gran capacidad de adaptación al contexto, a lo que sucede. El rival no se ha sentido cómodo con uno más y el Coria ha sabido enfrentar muy bien el encuentro».

Es un elogio directo a un vestuario que compite igual en superioridad que en inferioridad, que sufre junto cuando toca y que domina cuando el guión lo permite.

En portería, el rendimiento está siendo sobresaliente. Aarón ha firmado ya dos porterías a cero consecutivas, mientras que Loscos responde con la misma solvencia cuando le toca participar. Ese nivel bajo palos está siendo determinante en la solidez defensiva del equipo. En defensa, Rai destacó especialmente a Gonzalo Llerena, clave en la victoria ante los canarios.

El contexto no ha sido sencillo: tres partidos en una semana, bajas importantes y un desgaste acumulado evidente. A pesar de ello, el Coria ha salido reforzado. «Hemos redondeado una gran semana. Nunca habíamos competido en inferioridad y el equipo ha estado de diez», afirmaba el técnico. La sensación interna es clara: el grupo está preparado para pelear con los mejores.

El presente invita a soñar

El vestuario sabe que su posición no es casualidad. El rendimiento, la regularidad y la competitividad han llevado al equipo hasta aquí. Pero Rai mantiene los pies en el suelo: «Estamos en una liga donde no nos podemos relajar. Si hacemos bien las cosas en estos cuatro partidos antes de Navidad, podemos acabar un año muy bueno.» comenta.

La prudencia, sin embargo, no oculta la ambición. El Coria se ve con opciones reales de luchar arriba porque, sencillamente, no ve rivales que le pasen por encima. En casa es un equipo casi inexpugnable y fuera sabe competir con madurez. Ese equilibrio es lo que distingue a los conjuntos que terminan peleando por el ascenso.

La afición, por su parte, vuelve a creer. La Isla está empujando como en los mejores tiempos y el equipo responde con carácter y determinación. Los jugadores sienten el respaldo y devuelven en forma de trabajo, compromiso y puntos.

El Coria encara ahora un tramo clave antes del parón navideño. Cuatro partidos que pueden consolidar su posición en la zona alta y confirmar que el sueño no es humo, sino una posibilidad real. Rai lo dejó claro al término del encuentro ante Las Palmas Atlético: «Este equipo debe seguir currando, seguir teniendo hambre y estar preparado para lo que viene. Los puntos que ganemos ahora no nos los quita nadie». n