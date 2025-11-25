El Extremadura quiere otra ‘Noche Mágica’ el 7 de diciembre

El Francisco de la Hera ya es algo mágico de forma casi natural para nuestro fútbol, pero en los próximos días se prepara para vestirse de gala en noches que prometen grandes emociones. La noche de Copa del Rey del jueves 4 ante el Sevilla no necesita presentación, pero sólo tres días después, el Extremadura quiere vivir otra ‘Noche Mágica Azulgrana’ ante el Linares, el domingo 7 de diciembre, con partido a las 22.30 horas.

Así presentó su partido el club azulgrana en un horario inusual, pero convertido en una fiesta de la solidaridad. Manuel Mosquera, director deportivo, explicó que el horario tardío obedece a la necesidad de que los jugadores cumplan con la regla de las 72 horas sin competir, tras el partido de Copa ante el Sevilla. En rueda de prensa, comentó que el Linares «con todo su derecho», quería jugar el domingo, por lo que la opción única era hacerlo a esta hora. Eso sí, ante la circunstancia, el Extremadura reinventó lo que iba a ser un partido normal en una fiesta.

El club ha trabajado con el Banco de Alimentos de Extremadura, Cruz Roja Almnedralejo y el Ayuntamiento de Almendralejo para hacer de esa noche otro partido especial. Así, cada aficionado que lleve a las oficinas del club un juguete o un alimento no perecedero obtendrá una entrada. Los alimentos irán para el Banco de Alimentos, mientras que los juguetes serán repartidos por Cruz Roja para los niños más necesitados. Además, el ayuntamiento cortará la calle que hay entre el estadio Francisco de la Hera y el Hotel Acosta Centro para que el club monte una fiesta desde las siete de la tarde con carpa, bebidas, chocolate con churros gratis y música en directo.

El club hace extensible esta invitación a la afición del Linares y permitirá que el club andaluz pueda sacar 500 entradas para la zona visitante también a cambio de juguetes o alimentos. Los colegios y patrocinadores obtendrán entradas y en la tienda oficial se podrá obtener entrada a cambio de compras en estos días.

Para lo que no hay entradas ya es para la Copa del Rey. Las 81 salidas este martes a la venta volaron en cuestión de minutos.