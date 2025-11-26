REAL MADRID
Mbappé sale al rescate de Xabi: póker y el segundo hat trick más rápido de la historia
Con el equipo blanco por detrás en el marcador, el francés apareció para marcar cuatro goles de la nada
Christian Blasco
El Real Madrid mostró una imagen muy indolente y decepcionante en los primeros minutos del partido ante Olympiacos. El conjunto de Xabi Alonso no mostró la imagen que se esperaba e incluso llegó a estar por detrás en el marcador tras una combinación sensacional del equipo griego que Chiquinho envió al fondo de la red.
Cuando parecía que las cosas no podían ir peor, apareció Kylian Mbappé para cambiar el signo del partido de manera contundente. El francés, ayudado por una gran versión de Vinicius Jr, marcó un hat trick aprovechando los espacios a la espalda de la defensa del equipo de Mendilibar, y culminó su gran actuación con un cuarto gol para firmar su póker particular.
Desde el primer gol hasta el tercero pasaron 6 minutos y 42 segundos. Se trata del segundo hat trick más rápido de toda la historia de la Champions League. El primer lugar lo ocupa Salah, que en 2022 marcó tres goles en solo 6 minutos y 13 segundos ante el Rangers en un triunfo incontestable del Liverpool (1-7).
Los goles de Mbappé, en los minutos 22', 24' y 29', cayeron como una losa sobre Olympiacos, que no pudo rehacerse en ningún momento y vio como el Madrid le pasaba por encima y dejaba en nada su gran inicio de encuentro, plantando cara y mostrándose muy atrevido.
Al final, fue precisamente ese atrevimiento casi suicida el que terminó castigando a los de Mendilibar. La línea adelantada de los griegos no pudo ser más apetecible para lanzar pases a la espalda. Y pudo ser peor, ya que Vinicius, Güler y Tchouameni contaron con ocasiones muy claras para ampliar la renta en el marcador. Ya en la segunda parte, de nuevo a pase del brasileño, Mbappé marcó su cuarto gol, aunque no evitó las malas sensaciones del Madrid en la recta final del partido.
El hat trick de Mbappé, con gol de cabeza incluido (el primero con el Madrid), es además el tercer hat trick más tempranero de la historia de la Champions League, según datos de MisterChip. El primero en esta clasificación fue el de Lewandowski con el Bayern ante el Salzburgo en 2022 (22 minutos y 18 segundos).
