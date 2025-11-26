ENTREVISTA | Ana María Verdasco Deportista de alto nivel de las modalidades de Caza y Tiro al Plato
«Es un orgullo que la Junta luche por sus deportistas de alto nivel, por las mujeres y, sobre todo, por las que hemos sido madres»
Redacción
-¿En qué momento se encuentra su temporada deportiva?
-Ahora mismo ha finalizado la temporada de tiro al plato, que suele empezar sobre marzo-abril y termina sobre septiembre. El periodo de veda ahora mismo sinceramente lo tengo un poco abandonado por el tema de la maternidad. Este año me lo he tomado un poco de relax, ya he terminado las competiciones, no he tenido mucha suerte, pero sí he podido asistir a todas esperemos que para el año que viene podamos prepararnos bien
-Recientemente ha sido madre, ¿cómo fue/ha sido la vuelta al terreno tras todos los cambios que imagino habrá supuesto esta maternidad?
-Así es, he sido madre y me lo he tomado con tranquilidad. No he podido competir al 100% en el campeonato España, el provincial y el autonómico, ya que ser madre es un cambio muy grande. Pero creo que este deporte también puedo compaginarlo con mi maternidad. Afortunadamente, tengo gente a mi alrededor que me apoya y me ayuda en todo momento y me hace muchísimo más fácil poder asistir a esas competiciones. Esta temporada entrenamiento voy a poder hacer poquito, porque ahora me dedico a mi hija al cien por cien. Espero que cuando empiece la temporada de tiro al plato, en marzo, podamos disfrutar, que ella ya estará un poquito más grande y poder repetir méritos y triunfos que anteriormente he podido tener.
-¿Es compatible el ser deportista de alto nivel, calificación que usted tiene, con la dedicación que supone la crianza?
-Pienso que sí, que se puede compaginar, como decía, gracias a las personas que tengo a mi alrededor. Lo que también cambia es que no puedo entrenar todo lo que me gustaría, porque económicamente un entrenamiento para poder estar al cien por cien te lleva un gasto económico muy grande, y ahora tengo otras prioridades, pero este año espero poder asistir a los máximos campeonatos posibles y prepararme bien para estar ahí arriba como anteriormente.
¿Cómo entrena un cazador o cazadora?
Los deportistas de caza no tienen entrenamiento, porque es salir al campo, disfrutar de ello. Si es verdad que a mí el hecho de practicar tiro al plato me ha venido bastante bien, porque si no si no abates las piezas son puntos que te van quitando… De hecho, tenemos cartuchos limitados, y cuanto mejor tiradora seas, mejor los podrás usar.
-La caza tradicionalmente tiene un componente de familia y convivencia, ¿cómo recuerda sus primeros pasos con su padre y hermanos? ¿Le gustaría compartir en el futuro estas experiencias con su hija?
-La verdad es que mi vida ha ido toda encaminada a la caza y el tiro, gracias a mi padre y mis hermanos, que me lo inculcaron desde muy pequeñita. Yo empecé a los 3 años a ir con mi padre al campo y fue él quien me enseñó e inculcó esa afición por este deporte, en el que actualmente estoy compitiendo y disfrutando ya no solo por gusto, sino también a nivel de nacional e internacional. Para mí ha sido una satisfacción poder continuar con lo que mi padre y mis hermanos me inculcaron y seguir practicando con ellos tanto la caza como el tiro. No tengo dudas de que a mi hija le voy a inculcar lo mismo, para que pueda acompañarme ser una aficionada en este mundo y, por qué no, competir y conseguir éxitos.
-Más allá de lo familiar, ¿se siente respaldada a nivel institucional en Extremadura?
-Bueno, pues la verdad que sí, que afortunadamente en Extremadura tenemos ayuda, porque hay otras comunidades en las que este tipo de deporte no está prácticamente subvencionado. Aunque esa ayuda no cubra todos los gastos que nosotros tenemos a nivel nacional e internacional o incluso provincial y autonómico, porque son muchísimos gastos, toda ayuda es buena, y ahora mismo con las ayudas que nos da la Junta Extremadura, pues podemos afrontar muchos de esos costes que conlleva e incluso poder asistir a algunas competiciones. Ahora afortunadamente la Junta ha activado también una ayuda para las deportistas que han sido madres, que anteriormente no existían y este año lo han aprobado y, bueno, pues para mí que acabo de ser madre tener una ayuda más es una satisfacción y un orgullo que la Junta de Extremadura luche por sus deportistas de alto nivel, por las mujeres y sobre todo por las mujeres que hemos sido madres.
-La caza para muchos no es un deporte, ¿qué razones les daría para que cambiaran esa opinión?
-Creo que esa gente no sabe de verdad lo que es la caza. Yo les animaría a disfrutasen de una jornada de caza, saliendo a la naturaleza y disfrutando de ella con respeto. Hacerlo con alguien que realmente sea cazador, que le pueda explicar.
-Ya mirando en lo personal, ¿Tiene algún objetivo deportivo marcado en el corto/medio plazo?
-El objetivo siempre es estar en lo más alto. Yo, gracias a Dios, mi trayectoria deportiva es bastante amplia. He sido campeona de España dos veces, de la Copa de España de todos los campeones nacionales históricos en Damas y subcampeonas de la general entre hombres y mujeres. En el tiro al plato me gustaría en algún momento llegar a esos logros, ser campeona de España, que aún no he llegado a serlo porque hay un nivel bastante altísimo, y a nivel internacional subir al podio en europeos o mundiales a título individual, que por equipos afortunadamente ya lo he logrado. Seguiré intentándolo y practicando este deporte que es lo que me gusta.
