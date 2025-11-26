Pardo lo deja y Rober Correa asume el reto del Extremadura

El Extremadura no se quiere quedar atrás y busca seguir creciendo en todos los aspectos. En lo deportivo, la semana ha dejado un movimiento sorpresa: Pardo se retira y Rober Correa firma su licencia. Todo en una jornada. Un cambio de cromos que viene precedido de una larga historia.

La jornada en Almendralejo empezaba con la noticia sorpresa de la retirada de José Antonio Pardo, que a sus 37 años decide colgar las botas, pero seguir ligado al club azulgrana. La noticia puede ser sorprendente para muchos, pero no para Pardo, que ya desde hace meses venía masticando esta posible decisión.

El futbolista no ha terminado de encontrar sus mejores sensaciones con diversos problemas en la rodilla y en la planta del pie que siempre lo han tenido en porcentajes bajos a su verdadero y potencial rendimiento. Pardo es consciente de ello y también es un tipo muy competitivo que, si no está bien, se le nota.

La sintonía entre Pardo y el Extremadura siempre ha sido muy buena. No hay que olvidar que el jugador decidió bajar dos escalones la pasada temporada para jugar en Tercera Federación y ser uno de los líderes del ascenso del equipo a la Segunda Federación. Sin embargo, este año ha gozado de menos continuidad y ha surgido la posibilidad de seguir vinculado al staff técnico del Extremadura, algo del agrado del director deportivo, Manuel Mosquera;y del entrenador, Cisqui, que lo ven como una persona de fútbol profesional, que entiende bien la filosofía del club y que puede aportar mucha experiencia dentro del vestuario.

Pardo se lo comunicó esta semana a sus compañeros y, desde este miércoles, ya ejerce como integrante del cuerpo técnico.

Efecto Correa

El Extremadura se ha movido rápido para tener la licencia de Rober Correa, que desde hace dos meses viene entrenando con el primer equipo en la ciudad deportiva. Curiosamente, el pasado verano, Rober se quedó fuera de una operación internacional para jugar en el extranjero. El Extremadura le abrió la puerta para entrenar y el futbolista, seducido por la forma de trabajar del club, ha terminado fichando.

Correa, de 33 años y natural de Badajoz, es un fichaje de campanillas para el Extremadura. Ha estado varias temporadas en Primera División, jugando partidos para Eibar, Rayo Vallecano y Espanyol. También tiene una larga trayectoria en equipos de Segunda División. De hecho, el pasado año jugó en Segunda con el Racing de Ferrol y con muchas participaciones.

La dirección deportiva del Extremadura está encantada de que Rober Correa haya aceptado la oferta del Extremadura. Es un futbolista de enorme experiencia que puede jugar de lateral derecho, de central e, incluso, de lateral izquierdo, por lo que su categoría y polivalencia le convierten en un activo más que interesante para el reto del Extremadura.

El futbolista será presentado este jueves en las instalaciones del Grupo Maquinex, patrocinador del Extremadura, y está previsto que este fin de semana ya viaje a Murcia para ser alineado ante La Unión, en partido el domingo, a las 11.30 horas.