Cisqui, del Extremadura, con plena confianza en su equipo

El Extremadura afronta este domingo un exigente desplazamiento a tierras murcianas para medirse a La Unión Atlético, un rival directo en la lucha por los puestos altos de la clasificación. En la previa del encuentro, el entrenador azulgrana, Cisqui, valora la importancia del choque y la resiliencia del equipo tras la última derrota en el Francisco de la Hera. «La clasificación demuestra el nivel del rival. Es un equipo muy difícil, que interpreta muy bien el juego y quiere tener el control, igual que nosotros. Va a ser un partido bonito y complicado, pero iremos con las mismas ganas de pelear por los tres puntos», señaló.

El técnico recalcó que el vestuario ha pasado página tras caer ante el Almería B y llega mentalmente fuerte al duelo: «Nosotros no vivimos del pasado y ahora menos que nunca. La liga no para. Hay que aprender y seguir corriendo. Veo confianza en nuestras propuestas, en ellos mismos y entre los compañeros. Un equipo, incluso cuando pierde, debe mantener la fe, y este Extremadura la tiene».

En cuanto al análisis del rival, Cisqui destacó su solidez defensiva y su capacidad para generar juego: «Es un equipo poderoso atrás, con centrales que dominan perfectamente el juego. Además, manejan muy bien la pelota y cuentan con jugadores experimentados».

En el apartado de disponibilidad, serán baja segura los lesionados Álvaro Barrero y Carlos Fernández, mientras que la noticia positiva llega con la recuperación de Fran Rosales, que vuelve a una convocatoria después de dos meses