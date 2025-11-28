Fútbol
Cisqui, del Extremadura, con plena confianza en su equipo
El técnico almendralejense aparca la derrota casera y sólo se centra en La Unión Atlético para volver a sumar puntos
El Extremadura afronta este domingo un exigente desplazamiento a tierras murcianas para medirse a La Unión Atlético, un rival directo en la lucha por los puestos altos de la clasificación. En la previa del encuentro, el entrenador azulgrana, Cisqui, valora la importancia del choque y la resiliencia del equipo tras la última derrota en el Francisco de la Hera. «La clasificación demuestra el nivel del rival. Es un equipo muy difícil, que interpreta muy bien el juego y quiere tener el control, igual que nosotros. Va a ser un partido bonito y complicado, pero iremos con las mismas ganas de pelear por los tres puntos», señaló.
El técnico recalcó que el vestuario ha pasado página tras caer ante el Almería B y llega mentalmente fuerte al duelo: «Nosotros no vivimos del pasado y ahora menos que nunca. La liga no para. Hay que aprender y seguir corriendo. Veo confianza en nuestras propuestas, en ellos mismos y entre los compañeros. Un equipo, incluso cuando pierde, debe mantener la fe, y este Extremadura la tiene».
En cuanto al análisis del rival, Cisqui destacó su solidez defensiva y su capacidad para generar juego: «Es un equipo poderoso atrás, con centrales que dominan perfectamente el juego. Además, manejan muy bien la pelota y cuentan con jugadores experimentados».
En el apartado de disponibilidad, serán baja segura los lesionados Álvaro Barrero y Carlos Fernández, mientras que la noticia positiva llega con la recuperación de Fran Rosales, que vuelve a una convocatoria después de dos meses
- Elvas quiere ser el epicentro de la Navidad a partir de este viernes
- Más de 300 personas cantarán villancicos solidarios en Badajoz en apoyo de Cáritas y el comedor San Vicente de Paúl
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Susto en el centro de Badajoz: se descuelgan los adornos navideños de la plaza de España
- El Hospital Universitario de Badajoz, primero del mundo en operar con un nuevo soporte cardíaco
- Las luces del recorrido de la cabalgata de Badajoz no ocuparán el ancho de la calle para permitir el paso libre de las carrozas
- Sagrajas amplía su Navidad artesanal: este año ilumina más calles y espera superar los 15.000 visitantes