El Getafe gana al Elche con pase caviar de Nyom y gol de Arambarri

El fútbol champán de Allan Romeo Nyom, protagonista inesperado con una bicicleta rompedora, permitió al uruguayo Mauro Arambarri marcar el gol de la victoria del Getafe, que ganó 1-0 al Elche para volver a soñar con engancharse a la pelea por Europa.

De los 22 jugadores que había sobre el terreno de juego, tal vez Nyom era el menos técnico. Pero el destino siempre da giros inesperados y, con el partido atascado, fue quien se encargó de desnivelar la balanza al inicio de la segunda parte con un regate que habría podido firmar Neymar.

En el guion de inicio, que no daba protagonismo a Nyom, estaba escrito que tanto los hombres de Éder Sarabia como los de José Bordalás necesitaban los tres puntos para espantar los fantasmas de los malos resultados. El Elche, sumaba seis encuentros consecutivos sin ganar, mientras que el Getafe encadenaba dos derrotas seguidas y se había descolgado de los puestos europeos.

Sarabia sorprendió con la presencia de Pétrot en el centro de la defensa y con jugadores como Diangana y Neto, mucho más dinámicos pero menos controladores. Apostó por intentar escabullirse de una posible presión alta de su rival con jugadores más rápidos y rompedores.

Dejó solo a Febas y el Getafe, también con cambios -alguno sorprendente como la inclusión de Nyom en el lateral izquierdo-, consiguió su objetivo que seguramente intuyó Sarabia antes del pitido inicial: atascó la salida de la pelota del Elche.

Para ello sacrificó a su futbolista más creativo, Luis Milla, que jugó más a destruir que a construir. Todos en el Getafe se dedicaron en cuerpo y alma a esa misma misión y el Elche, probablemente, vivió el partido que menos controló de todos los encuentros que ha disputado esta temporada.

Eso provocó un atasco de juego total. Un encuentro nada vistoso, en exceso táctico, con todos los balones muy disputados y con pocas ocasiones. Aún así, hubo tres en el acto inicial: un remate acrobático de Nyom, acostumbrado a protagonizar acciones poco ortodoxas, y dos intentos de Álvaro Rodríguez y Héctor Fort.

El uruguayo, con un remate a la media vuelta que se marchó a escasos centímetros del poste derecho de la portería del Getafe y el lateral, con otro disparo que repelió Soria con una mano impecable que evitó un disgusto a sus compañeros.

El plan de Sarabia no pudo tener continuidad en la segunda parte, porque Diangana se lesionó al filo del descanso y se vio obligado a sacar al terreno de juego a Mendoza. Sin quererlo, inició los últimos 45 minutos con otro mediocentro creativo para acompañar a Febas.

Y precisamente fue Mendoza quien sufrió otra de las jugadas inesperadas de Nyom. Al inicio de la segunda parte, se deshizo del jugador del Elche con una bicicleta de fantasía. Después, se sacó de la chistera un centro a pierna cambiada teledirigido hacia Kiko Femenía. La volea del lateral la prolongó con una de sus llegadas Arambarri, que de cabeza abrió el marcador.

El público del Coliseum enloqueció con Nyom y su bicicleta. Casi más que con el tanto de Arambarri. Los aficionados del estadio del Getafe aplaude a sus héroes. Sean más o menos estéticos. Gusta la efectividad, sea como sea, con florituras o sin ellas. Y si las hace el menos esperado, en este caso Nyom, el aplauso es más grande. Su acción-caviar fue de lo mejor del choque y enseguida fue sustituido por Bordalás. Cumplió y se fue como un héroe.

Al Elche no le quedó más remedio que lanzarse a por el empate. No había tiempo para las lamentaciones. Sin embargo, el Getafe no regaló nada. Se mantuvo firme y serio atrás y sólo cedió un remate de Affengruber en el tiempo añadido que salvó con una parada espectacular Soria.

Al final, valió el tanto de Arambarri. No hubo más. Y si no llega a ser por Nyom, no habría existido. Gracias al jugador que casi nadie esperaba, y a un paradón de Soria, el Getafe se llevó tres puntos con los que vuelve a meterse en la pelea por los puestos europeos. Sólo una unidad, aunque con un partido más, le separa de la deseada sexta plaza.