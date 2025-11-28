Voleibol
El Voleibol Almendralejo quiere mirar arriba y debe ganar a Marbella
El equipo extremeño vuelve a jugar en el pabellón San Roque, a las 18.00 horas
El Voleibol Almendralejo busca este sábado, a partir de las 18.00 horas en el pabellón de San Roque de la capital de Tierra de Barros, un triunfo que le permita acercarse a los puestos de la mitad alta de la tabla en su grupo de Superliga 2. Para ello deberá ganar al Grupo Alfil Marbella Costa Voley, un equipo que justo va por detrás de los extremeños en la clasificación y que, sin duda, marcará por dónde irá el objetivo de los almendralejenses este año.
Los de Antonio Morán vienen de hacer muy buenos partidos en el último mes de competición. La pasada semana, ante Mallorca, estuvieron a punto de culminar una gran remontada ante un equipo llamado a estar muy arriba. El vestuario sabe que está en un buen momento y quiere atar estos tres puntos vitales para tratar de tener opciones de mirar a la zona alta.
- Casi 200 personas reclaman el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado en Badajoz
- Elvas quiere ser el epicentro de la Navidad a partir de este viernes
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- Más de 300 personas cantarán villancicos solidarios en Badajoz en apoyo de Cáritas y el comedor San Vicente de Paúl
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Susto en el centro de Badajoz: se descuelgan los adornos navideños de la plaza de España