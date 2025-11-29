Partido «trampa» para el Coria

El Coria afrontará este domingo, a partir de las 12.00 horas, un nuevo reto a domicilio visitando al Socuéllamos, colista del grupo quinto de Segunda Federación, en un encuentro que el propio vestuario define como «partido trampa». Los celestes viajan con la confianza que otorgan los 23 puntos que ya suman en la clasificación y con la ambición de reforzar su presencia en los puestos de playoff, especialmente después de haber enderezado su irregular inicio como visitantes a base de resultados sólidos en las últimas semanas.

El Socuéllamos, por su parte, encara el choque con la urgencia del que necesita reaccionar. Los ciudadrealeños no han ganado aún en el Paquito Giménez esta temporada, un dato que, lejos de relajar al Coria, incrementa la cautela: los locales están obligados a sumar de tres para intentar abandonar la última plaza, lo que los convierte en un rival especialmente incómodo. El técnico Rai Rosa lo tiene claro: «Este tipo de partidos son más difíciles de lo que refleja la tabla».

El preparador celeste continúa lidiando con problemas de efectivos. A las bajas por lesión de Iván Ramos, Hugo López y Álex Jaraíz se une la sanción de Iñaki León tras su expulsión ante Las Palmas Atlético, lo que deja al técnico con tan solo 14 jugadores de campo disponibles. Esta situación obligará nuevamente a ajustar la convocatoria e incluso valorar la presencia de algún jugador juvenil, tal como ha ocurrido en varios tramos del campeonato.

El encuentro será el primero de un bloque de cuatro partidos antes del parón de Navidad, una fase decisiva que, según Rai, permitirá saber si el Coria está preparado para aspirar a metas más ambiciosas que la permanencia. La racha sin derrotas, la solidez defensiva y la madurez competitiva mostrada en los últimos compromisos alimentan el optimismo de un grupo que cree estar preparado para dar un nuevo salto adelante.

En las gradas del Paquito Giménez se espera presencia reducida de seguidores celestes debido a los casi 400 kilómetros que separan ambas localidades, aunque el club confía en que el pequeño contingente desplazado anime al equipo en una mañana en la que el objetivo es claro: sumar tres puntos para seguir creyendo.