Baloncesto en silla de ruedas
Una rotación limitada y problemas técnicos castigan al Mideba
El conjunto pacense pierde en su cancha 48-66 ante un Bidaideak Bilbao superior
El Mideba Extremadura firmó un partido serio ante Bidaideak Bilbao a pesar de la derrota (48-66). Le penalizaron las incidencias técnicas en varias sillas de ruedas y a una rotación limitada. El equipo pacense mantuvo la competitividad durante gran parte del duelo ante un rival con mayor profundidad.
El inicio fue igualado, con Solórzano y Rodrigo marcando el ritmo ofensivo. Jairo destacó por su movilidad y lectura de juego, generando espacios incluso en acciones muy cerradas. La conexión entre Nelson y Rodrigo dio continuidad al ataque, con el capitán firmando tres triples y consolidándose como la principal referencia anotadora.
La rotura de las sillas de Joymar y Juan Pablo redujo opciones en el banquillo, mientras Bilbao ampliaba diferencias con la eficacia de Asier García y Kathleen Ellen. Aun así, Mideba sostuvo el esfuerzo colectivo y mantuvo tramos de control gracias a su disciplina táctica.
Los anotadores de Mideba fueron: Solórzano (14), Rodrigo (12), Jairo (8), Hernández (4), Rincón (4), Juan Pablo (4), Joymar y Batista (0). Por Bilbao: Díaz (18), Ellen (16), Asier García (16) y Hernández (12), entre otros.
Tras el partido, Rodrigo Pérez destacó la superioridad física del rival, aunque aseguró que el equipo «va por el buen camino». El técnico Álex Carrillo lamentó las averías en las sillas, pero subrayó la «unión y las ganas de trabajar».
