Fútbol
Aitana Bonmatí se rompe el peroné durante un entrenamiento con la selección
La centrocampista catalana volverá a Barcelona para someterse a más pruebas y determinar el periodo de recuperación
"Un mal apoyo en una acción fortuita", así define la Federación Española el momento en el que Aitana Bonmatí se ha hecho daño durante el entrenamiento de este domingo. "Aitana Bonmatí terminaba la sesión matinal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita.Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la RFEF se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo", explicó el organismo federativo en el comunicado.
La rotura del peroné suele tardar entre 6 y 8 semanas en consolidar si es una fractura simple sin desplazamiento, mientras que las fracturas que requieren cirugía o presentan lesiones asociadas pueden necesitar 8 a 12 semanas o incluso hasta 3 o 4 meses para recuperar la función completa. La jugadora catalana volverá a la ciudad condal y a la disciplina de su club para concretar el alcance real y la naturaleza de la lesión y comenzar su periodo de recuperación.
El Barça está de pega tras este parón de selecciones, ya que también mañana lunes llegará a la Ciudad Deportiva Kika Nazareth, quien se lesionó de gravedad en el partido de Portugal contra Holanda de este viernes. Seran los servicios médicos del club quienes le realicen las pruebes concluyentes para una lesión que apunta a larga duración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi 200 personas reclaman el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado en Badajoz
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- Preocupación del nuevo jefe provincial de Tráfico de Badajoz: «En la DGT cada vez somos menos»
- Con 24 gatos, sin luz ni agua: así vivían una madre y su hijo en un piso del Casco Antiguo de Badajoz
- ¿Por qué se cayeron las luces de Navidad ya colocadas en la plaza de España de Badajoz?
- Un cielo de luces en la plaza de España: así ha arrancado la Navidad en Badajoz