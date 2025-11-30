Alonso, crítico: "Este coche es muy dífícil... mucho más de lo que se ve en la tele"

Fernando Alonso terminó séptimo en Qatar y volvió a hacer ‘magia’ tras lidiar con un nervioso Aston Martin. Su compañero Stroll ni acabó la carrera, pero los ocho puntos del asturiano (seis este domingo y dos en el sprint) permiten que el equipo de Silverstone consolide la séptima plaza en constructores.

Alonso adelantó a Hadjar y Russell en la primera vuelta y defendió el sexto puesto hasta cometer un durísimo trompo que le hizo caer al octavo, aunque luego ganó una plaza por un pinchazo del francés.

¿Contento? le preguntaban tras la carrera: “Jolín, imagínate. He sumado 30 puntos en todo el año y ocho aquí… En carrera no pensaba de ninguna manera acabar séptimo. Con los brazos abiertos cogemos este resultado”, ha dicho con máxima sinceridad.

“Mejor imposible, desde la salida fue todo muy bien. Después aguantamos ahí, hasta que hicimos un 360º, el coche es totalmente inconducible. Perdí el coche por desgracia y pude seguir por suerte en un circuito como Qatar, con escapatorias amplias, en otra pista habría terminado en la grava”, ha reconocido Fernando

El asturiano ha vuelto a mostrarse crítico: “No podemos empujar, acabamos con el neumático delantero. Vamos al 50% y aun así acabamos sin neumático. Este coche es mucho más difícil de conducir de lo que se ve por la tele”, ha espetado Alonso ante las cámaras de DAZN.

En declaraciones a la prensa española ha insistido al respecto: “Ibamos tranquilos, pero este coche tiene desconexiones paranormales. No sé cómo llamarlas. El sábado perdí el tren delantero durante tres o cuatro curvas y en una me salí a la gravilla girando el volante a tope, no tenía ruedas delanteras. Y este domingo fueron las ruedas traseras y tuve un latigazo. Somos hipersensibles al viento, estamos siempre en el filo de la navaja”.