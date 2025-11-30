El Vítaly La Mar BCBadajoz se pone líder tras una buena jornada para los extremeños

Cuatro de los seis equipos extremeños del grupo D-B de la Tercera FEB ganaron sus encuentros y la principal consecuencia es que uno de ellos, el Vítaly La Mar BCBadajoz, que apabulló al Alcalá Caja 87 (61-97), se sitúa en lo más alto de la clasificación. Le favoreció que el San Antonio Cáceres batiese al hasta ahora primer clasificado, el Huelva Comercio (100-82). También está en el grupo de cabeza el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad, al que un gran primer tiempo impulsó en la visita al Baublock Gymnástica (75-85). El Lithium Iberia Sagrado sacó tajada de Peñarroya (78-83).

El Mérida, en acción ante el Baublock. / Bosco Mérida

A la fiesta del basket regional no se pudieron unir ni el Hache Publicidad Moraleja, derrotado en casa por el Atica Coria (66-69,) ni el CBA Spain, en su caso por el Dos Hermanas (62-73). n