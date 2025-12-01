El Extremadura activa el 'Modo Copa' para soñar en grande

La noche mágica de la Copa del Rey está a punto de llegar al Francisco de la Hera, que desde hace más de una semana colgó el cartel de no hay billetes para una cita histórica la de este jueves 4 de diciembre, a las 21.00 horas. El Extremadura quiere soñar en grande ante un Sevilla en horas bajas que viene de perder el derbi sevillano en el Ramón Sánchez Pizjuán y con un ambiente caldeado en la zona noble de Nervión.

Tampoco llega el Extremadura en el mejor momento deportivo de la temporada tras acumular dos derrotas seguidas en liga que le han relegado del primero al quinto puesto de la tabla.

Estos dos partidos han sembrado algunas dudas sobre el Extremadura, pero más fuera de vestuarios que dentro. La plantilla tiene total confianza en lo que está haciendo y,d e hecho, los azulgranas jugaron en Totana un gran partido ante La Unión, pese a perder de forma agónica en el minuto 96.

Una de las buenas noticias que dejó el encuentro fue el debut de Rober Correa como titular. EL central pacense estuvo de notable alto. Sobrio al corte, con jerarquía y liderando la defensa en todo momento. Jugó de central izquierdo, que no es su posición natural, pero le dio bastante seguridad a la defensa del Extremadura.

Otra buena noticia es el crecimiento de jugadores sub23 como Usama o Luis Nicolás. El primer hizo, posiblemente, su mejor partido en el Extremadura. Fue titular y resultó determinante en la jugada del gol de Barace haciendo el origen de la jugada.

Partido mayúsculo el de Luis Nicolás, que jugó en la posición de pivote y le dio mucho empaque y control de juego a su equipo. El jugador de Don Benito puede estar ganándose a pulso un hueco en el once inicial.

La derrota también dejó aspectos negativos. Lo peor de todo, los goles encajados. Lleva 18 el Extremadura en liga, siendo el cuarto equipo más goleado del grupo, pese a ser quinto en la tabla. Cristian y Robador se han alternado porterías, pero ninguno parece haberse ganado unos guantes fijos debajo del travesaño.

Otro aspecto negativo fue la lesión de Frodo, con un fuerte golpe en la espalda que le hará ser duda para el partido del jueves ante el Sevilla.

Desde el vestuario ya tuercen todas las energías hacia el partido del jueves. Desde el ayuntamiento de ALmendralejo se ha informado que desde las tres de la tarde de l miércoles empezarán a cortar calles al tráfico para ir desalojando la zona. Se esperan más de 15.000 personas en la calle, donde 11.500 de ellas entrarán al Francisco de l a Hera para ver en directo el partido. Hay un dispositivo de seguridad mayúsculo y el partido se ha declarado de alto riesgo.