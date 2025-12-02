El Extremadura-Sevilla: Un encuentro con focos en todo el planeta

Quedan apenas 48 horas para el partido del año en Almendralejo y, futbolísticamente hablando, en la región. El Extremadura-Sevilla de este jueves en Copa del Rey ha levantado una expectación tremenda en todos los aspectos. Medio centenar de medios y más de cien informadores se han acreditado para dar cobertura al encuentro. Por supuesto, la inmensa mayoría de medios regionales, los principales medios nacionales que darán el partido en directo por radios y hasta medios internacionales como ESPN o una televisión internacional mexicana darán focos al Extremadura en Copa.

Desde hace semanas, el club trabaja de forma intensa en tener todo bajo control. La seguridad es lo primero y habrá mucha vigilancia en todos los accesos de puertas al campo.

No queda ninguna entrada. Ni de sobras. El palco de autoridades también está lleno y se espera la presencia incluida de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para ver este partido en Almendralejo.

Las peñas del Extremadura están viviendo de forma muy intensa los prolegómenos del encuentro. Se espera un pasillo de recibimiento pasadas las siete de la tarde de e ste jueves para llenar de color y emoción la entrada de los jugadores al estadio Francisco de la Hera.

La familia de José Antonio Reyes también estará representada en el palco por medio de su padre, que aceptado con amabilidad la invitación cursada por el Extremadura para este partido. El club tiene pensado hacerle un reconocimiento antes del encuentro.

El Extremadura, en lo deportivo, no se conforma con disfrutar. «Es un partido que podemos competir porque en el verde juegan siempre once contra once» ha comentado Dieguito en la previa del partido.

Repetir un partido como ante Las Palmas le daría al Extremadura algunas opciones de ponerle las cosas complicadas al Sevilla.

Los de Nervión llegan con las dudas de la derrota en el derbi ante el Real Betis y un ambiente enrarecido. Sow, Azpilicueta y Ejuke realizaron trabajo específico en el gimnasio en el último entrenamiento y Marcao no participó en la sesión tras caer lesionado en el derbi. El técnico, Matías Almeida, llega cuestionado tras las últimas derrotas. Almendralejo se prepara para fútbol de alto nivel.