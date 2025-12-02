Jenni Hermoso: "Nunca me dejé caer"

Jenni Hermoso, delantera del Tigres UANL mexicano, expresó, la víspera de disputar la vuelta de la final de la Liga de Naciones ante Alemania, el orgullo que siente por vestir la camiseta de la selección y aseguró que nunca se dejó caer.

En declaraciones a los medios de la Federación, la atacante madrileña rememora que detrás de la camiseta lleva toda su vida. "La selección me ha acompañado en toda mi carrera en las buenas y en las malas y siempre he estado de alguna manera u otra muy orgullosa de vestir esta camiseta", indicó.

"Y estoy muy orgullosa de mí misma porque a día de hoy la llevo puesta. Nunca me dejé caer. Siempre he intentado sobreponerme y sobre todo demostrarme a mí misma que el fútbol es mi pasión y que la selección es una de las cosas más bonitas que he sentido y que sigo sintiendo", destacó la internacional española.

Jenni Hermoso consideró como muy importante es ese legado que recibieron de sus predecesoras y el que pueden dejar ellas a las siguientes para que "disfruten y tengan la ilusión de vivir el fútbol" y valoró también sobremanera el título de la liga mexicana conseguido hace algunas semanas.

"Tenía muchísimas ganas de levantar un titulo en México, porque ya eran 3 años y estas muy lejos de tu familia, muy lejos de todo. Ha sido una de las cosas más bonitas, que más pude disfrutar, que más celebré, con más calma. Celebrar con esa tranquilidad de haberlo dado todo, de que todo tiene su recompensa y al final la tuve es algo que me llevaré siempre y es una de las cosas a nivel de títulos que he ganado de las mejores", explicó.

Reconoció que este martes, cuando salga al césped del Metropolitano cruzando el túnel sabrá que está su familia en la grada y "va a ser muy emocionante" y espera disfrutarlo muchísimo, así como afirmó que como persona "agradece todo lo que le pasa y todo lo que ha ido superando y a día de hoy poder repetir esta historia (ganar otro título con la selección) es algo que marcaría en mi vida", y pidió para 2026 "lo mismo que hace unos años, tranquilidad, mantenerme siempre fiel a la esencia que tengo dentro y poder disfrutar del fútbol todavía".