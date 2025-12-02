Rai, técnico del Coria: «Igual no somos tan buenos como pensamos»

El Coria atraviesa días de reflexión después de su derrota por 2-0 frente al colista, el Socuéllamos, en un encuentro que el propio técnico celeste, Rai Rosa, calificó como uno de los más flojos de su equipo en lo que va de temporada, sino el que más. El entrenador no eludió responsabilidades y lanzó un mensaje contundente tras el choque: «Creo que ni nos hemos presentado al partido», afirmó visiblemente molesto por la actitud mostrada sobre el terreno de juego. «El único equipo que quiso ganar fue el Socuéllamos, que se estaba jugando la vida, y ha estado por encima de mis jugadores», añadió, subrayando que lo ocurrido no fue fruto del azar: «El resultado en Socuéllamos no es casualidad, comentó de forma tajante.

El técnico insistió en que el tropiezo debe servir como punto de inflexión para un grupo que pelea por los puestos altos: «Es una buena cura de humildad que nos va a hacer resetear y ver internamente que no somos tan buenos».

El Coria afronta ahora una semana clave para recomponerse y corregir errores de cara al próximo duelo liguero, en el que recibirá al Tenerife B, un rival directo en la lucha por los puestos de playoff. Rai espera una reacción inmediata de su plantilla y confía en que la autocrítica se traduzca en una versión más competitiva el domingo, cuando el equipo está obligado a reencontrarse con su mejor imagen.

No es la primera vez que Rai aprovecha una derrota para lanzar un mensaje de alerta a su vestuario. Conocedor de la categoría, el entrenador extremeño sabe que para que el Coria pueda aspirar a estas cotas altas, el equipo tiene que rayar casi siempre en el sobresaliente, y nunca dormirse en los laureles.