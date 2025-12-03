Flick, tras la victoria ante el Atlético: "Necesitábamos esta victoria. Hemos estado a otro nivel"

Hansi Flick se quitó un peso de encima. La victoria del Barça frente al Atlético de Madrid (3-1) de este martes por la noche permitió al técnico alemán despejar las dudas que sobrevolaban al equipo azulgrana tras la derrota de la pasada semana en Stamford Bridge. Flick apostó por su once de gala y con Raphinha al mando, el equipo sentenció con una merecida victoria el examen frente al equipo de Simeone, que llegaba en el mejor momento de la temporada con una racha de siete victorias seguidas. "Necesitábamos esta victoria. Siempre está bien ganar confianza jugando contra un equipo tan bueno como este", apostilló Hansi Flick tras el encuentro.

"Nuestra actuación ha estado a otro nivel. Hemos jugado contra un gran equipo luchando juntos y ha sido fantástico", resumió el técnico alemán ahuyentando los fantasmas de la derrota frente al Chelsea de la pasada semana. Sin duda, la preocupación y la tensión que ha afectado al vestuario en los últimos días parece haberse desvanecido, al menos entre los jugadores que han pisado hoy el césped del recientemente reinaugurado Camp Nou y a falta de que Araujo recupere su confianza.

El regreso de Pedri

El técnico, satisfecho con el resultado afirmó haber cumplido "con lo que habíamos dicho" y destacó la importancia de la reincorporación de jugadores como Pedri, que puedan volver a asumir las posiciones de juego tras pasar por la enfermería. "Desde luego algunos no están del todo bien y les hemos tenido que cambiar, pero es muy importante poder contar con ellos en los partidos. Sobre todo también teniendo en cuenta que con balón hemos sido capaces de controlar más y hemos creado más espacios", reflexionó Flick.

A pesar de tener que remontar el gol inicial de Baena, y con el penalti estratosférico que disparó Lewandowski a las nubes, Raphinha, Olmo y Ferran le dieron la vuelta al marcador para garantizar que el Barça siga de líder un día más. La figura de Raphinha, crucial en este triunfo azulgrana, sigue siendo capital para el alemán. "Lo digo muy a menudo, pero es que Raphinha es un jugador muy importante para nosotros. Tenerle de vuelta es genial para el equipo y lo hemos podido ver hoy como también lo vimos en el anterior partido", sentenció el técnico.

Sin embargo, a pesar del triunfo, las lesiones de Pedri y Dani Olmo han vuelto a poner la enfermería azulgrana en el punto de mira pero Flick mandó un mensaje de calma. "Pedri está bien. Está cansado", aseguró Hansi antes de apostillar que Olmo "tiene molestias en el hombro cuyo alcance se determinará mañana".

