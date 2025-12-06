Fútbol
El Extremadura se centra en la liga ante el Linares
Tras las emociones de la Copa del Rey, y en un horario inusual (22.30 horas), los azulgranas quieren reaccionar en liga para focalizar su nuevo objetivo
Con el Francisco de la Hera aún temblando por la mágica noche de Copa del Rey ante el Sevilla, el estadio almendralejense vuelve a ponerse guapo esta noche para vivir el duelo entre Extremadura-Linares, que se pospone hasta las 22.30 horas y que terminará en lunes festivo, un horario inusual motivado, precisamente, por la Copa y la necesidad de cumplir con las 72 horas de descanso que son recomendadas para los futbolistas.
El Extremadura bautizó este partido como la Noche Mágica Azulgrana y dará entrada a todas aquellas personas que se acerquen a las taquillas del estadio a dejar un alimento o un juguete, en una campaña coordinada con el Banco de Alimentos y con Cruz Roja. Además, el Extremadura ha repartido invitaciones en los colegios y se espera un buen ambiente de fútbol en el estadio.
Pero al margen de lo social, el Extremadura debe empezar a pensar en su objetivo de la liga. Y, para ello, el partido es trascendental tras varios encuentros sin ganar. Cisqui, entrenador del Extremadura, asegura que el grupo mantiene intacta su fe en la propuesta de juego. «Los veo con confianza en nuestro juego, en nuestra estructura y cada semana al equipo lo noto mejor y más fuerte. Eso es una buena señal», afirmó. Aunque reconoce que han tenido pocos días para preparar el encuentro tras el partido ante el Sevilla, dejó claro que no cambiaría ese esfuerzo por «la fiesta que vivió la afición el otro día en el Francisco de la Hera».
De cara al partido de este domingo, el Extremadura mantiene las bajas de Carlos Cordero y Álvaro Barrero, mientras que Frodo es seria duda.
Por parte del Linares, su técnico Pedro Díaz tendrá que asumir la baja para toda la temporada de Edu de la Casa, lesionado gravemente en la rodilla. Alex Caramelo está sancionado, mientras que Harper y Rafa Ortiz también son bajas. El Linares llega en el mejor momentod e la temporada tras cinco partidos sin perder.
Alineaciones probables
EXTREMADURA: Robador; Fran Rosales, Rober Correa, Cano, Tala, Luis Nicolás, Marco Manchón, Zarfino, Barace, Dieguito, Maikel.
LINARES: Barrios; Víctor, Manny, Becken, Lara, Joao Paulo, Fuentes, Hugo Díaz, Talaverón, Menudo y Velázquez.
ÁRBITRO: Roberto Carralero (Madrid).
HORA: 22.30
ESTADIO: Francisco de la Hera.
