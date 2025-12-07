John Korir cumple los pronósticos y se corona en València

John Korir era el gran favorito al triunfo en València y en un día sin viento y con algún grado más de los deseados, logró imponerse en solitario y cumplir los pronósticos, aunque se quedó lejos del récord de la prueba al parar el crono en 2:02.24, la tercera mejor marca mundial del año. Ganó este año en Boston y ahoralogra un doblete histórico después de haberse impuesto también el año pasado en Chicago. Su compatriota Joyciline Jepkosgei se impuso poco después en la prueba femenina, con la mejor marca mundial del año.

El Puente de Monteolivete dejaba la icónima imagen del Maratón de València a las 8:15, en la primera de las nueve salidas que se darían entre las 8:15 y las 9:35, con atletas de hasta 150 nacionalidades y 16.727 debutantes en la ciudad entre ellos (7.869 se estrenaban en la distancia).

El objetivo para los élite, tal y como indicaron en la presentación del viernes, estaba en lograr la mejor marca mundial del año, en poder del keniano Sebastian Kimaru Sawe, con 2:02:16 en Berlín el 21 de septiembre de 2025. Los tiempos en los primeros kilómetros, sin embargo, complicaban el reto, por lo que pensar en un posible récord del mundo parecía ya una etopía ante el espectacular 2:00:35 que logró el keniano Kelvin Kiptum el 8 de octubre de 2023 en Chicago.

Los atletas élite, a los pocos metros de empezar la prueba. / Fernando Bustamante

El etíope Sisay Lemma, ganador en València con un tiempo de 2:01:48, era una de las grandes referencias de la prueba de este año, pero necesitaba de un mayor ritmo en la segunda mitad de la carrera para intentar acercarse a su mejor registro, que a su vez le daría la mejor marca del año. De hecho, a los 15 kilómetros, el tiempo de paso era ya 47 segundos inferior al del récord de la prueba.

Tariku Novales, poseedor del récord de España desde 2023, con el 2:05:48 que logró en València, tenía serios problemas musculares a los 32 minutos de la prueba, parándose en varias ocasiones antes de abandonar de manera definitiva.

Corredores por el Puente de Monteolivete, con la Ciudad de las Artes y las Ciencias al fondo. / Fernando Bustamante

Discretos tiempos de paso

La posibilidad de un récord de la prueba se alejaba aún más en el ecuador de la carrera, ya a 1:11 por debajo de la previsión de la mejor marca en València.

John Korir, el gran favorito a la victoria, atacaba en el kilómetro 25, al paso de la carrera por el Paseo de la Alameda. El ganador de Boston no tardaba en abrir una pequeña brecha con el grupo perseguidor, aunque los tiempos seguíán alejándose de cualquier récord en el kilómetro 25, ya a 1:25 del tope en la ciudad.

John Korir, a su paso por las Torres de Serrano en solitario. / Eduardo Ripoll

Batalla final por el podio

Los kenianos Justus Kangogo y Hillary Kipkoech y el etíope Gemechu Dida, formaban el grupo perseguidor, de entre el que se debería completar el podio. Algo más retrasado ya, el alemán Amanal Petros avanzaba en tiempos del récord de su país.

Hillary se descolgaba poco después, dejando en bandeja el podio a sus rivales, mientras Korir empezaba la cuenta atrás hacia la que sería su primera victoria en València. Pero inlcuso el alemán logró recuperar terreno al final para acabar en un podio que encabezó Korir con su 2:02:24.