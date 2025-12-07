A Mbappé le piden ser Cristiano

Kylian Mbappé ha marcado 25 de los 44 goles del Real Madrid esta temporada. Más de la mitad (en concreto el 56,82%). El peso de la responsabilidad sobre el francés es enorme, aunque él se cabree cuando le recuerdan que el club sufre de "Mbappé-dependencia". Así se lo hicieron saber tras el 4-3 contra Olympiacos en el marcó un 'póker' para evitar otra desgracia. “Es una tontería. ¿Dependencia? Soy responsable si no ganamos, porque yo tengo que marcar goles", respondió iracundo.

Xabi Alonso, entre Mbappé y Cristiano

Pero cada día que pasa, al galo le piden más, porque el Madrid no ha conseguido consolidar una versión sólida que le permita cambiar de piezas con ligereza. Si el 'Bota de Oro' se resfría, el club entra el colapso. No por ello se descarga un atisbo de presión sobre Kylian. Al revés. Todos los estamentos coinciden en señalar que si el proyecto de esta temporada tiene éxito será gracias al '10'. El más consciente, Xabi Alonso, quien en la previa al encuentro frente al Celta enfrentó una comparación evidente, aunque también peligrosa.

"¿Cómo está la comparativa entre Cristiano y Mbappé?". El vasco compartió más de 200 partidos con el portugués en el campo y está en el 'top 10' de compañeros. Como entrenador, ha dirigido en 23 encuentros al galo. La diferencia de química entre ambas realidades es muy grande, pero mientras que el luso pertenece al pasado, Kylian forma parte del presente inmediato del Madrid y de Xabi Alonso. "Kylian está en el camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano", dijo en primera instancia.

Para después desarrollar lo siguiente: "Por el peso que tiene en el equipo, la ambición que transmite, el número de goles... está entre los elegidos. El día a día con él es muy bueno. El querer no sólo hacer las cosas bien, sino además tener una influencia positiva con el resto, es algo que comparte con Cristiano. Esa ambición que contagia al resto del equipo. Aquí, veo similitudes. Está en un gran momento". Esa última parte es la que Xabi Alonso le pide a Mbappé, más allá de cargar el área o ser infalible de cara al arco rival.

El récord de Cristiano, a tiro

¿Para qué quiere ser Mbappé Cristiano? Para sacar adelante los partidos que dependen exclusivamente del liderazgo, como ocurrió en el último clásico del año pasado, que, pese a la derrota, se puso como ejemplo canónico de rebeldía contra las circunstancias. A diferencia de la invisibilidad que sufrió en Anfield y, sobre todo, en la eliminatoria frente al Arsenal que supuso la claudicación en Champions. Un episodio gris, donde el galo terminó lesionado y hasta acabaría abucheado por el Bernabéu.

La diferencia de títulos e impacto directo entre las dos estrellas es notable, pero en tramos estadísticos como el goleador, Mbappé puede ir acortando el espacio. En 2013, Cristiano anotó 59 goles vestido de blanco. Es la mayor cifra de un madridista en un año natural. A Kylian le quedan cinco partidos de 2025 para igualar esa cifra. Lleva 55 y por delante tiene, además del duelo contra el Celta, el próximo partido de Champions frente al Manchester City, los dos de Liga ante el Alavés y Sevilla, además de uno de Copa, cuyo rival conocerá este martes, 9 de diciembre.

Sale a gol por partido, alejado de la versión taciturna con la que llegó a Madrid tras salir abruptamente del PSG. La máxima sequía la vivió en abril, cuando estuvo cinco partidos sin ver puerta. Hasta que apareció en la final de Copa de La Cartuja. De hecho, el Barça es una de sus víctimas favoritas. De blanco, siempre le ha marcado. Ahora bien, más allá de la cantidad, que le permitiría reeditar el 'pichichi' o la Bota de Oro del año pasado, el Madrid, el madridismo y, sobre todo Xabi Alonso, le piden a Mbappé ser Cristiano en las noches decisivas que ya tendrán lugar el próximo año.