Tenis
Alcaraz regresa con derrota ante Tiafoe en una exhibición en Nueva Jersey
El estadounidense se impone en el 'super tie break' en el evento 'A Racquet at The Rock'
EP
El tenista español Carlos Alcaraz ha caído derrotado este domingo ante el estadounidense Frances Tiafoe (6-3, 3-6, 10-7), en un partido de exhibición en Newark (Nueva Jersey), a las afueras de Nueva York, un duelo que significaba la vuelta del murciano a las pistas después de haberse perdido por lesión las Finales de la Copa Davis.
21 días después de caer en el partido por el título de las Finales de la ATP frente al italiano Jannik Sinner, Carlos Alcaraz volvió a saltar a una pista de tenis. El murciano participó en una exhibición celebrada en Nueva Jersey, en la que se enfrentó al estadounidense Frances Tiafoe, número 30 del ranking ATP.
Un partido que estuvo encuadrado dentro del evento 'A Racquet at The Rock', y en el que el triunfo fue para Tiafoe en el definitivo 'súper tie-break' por 10-7. Antes, ambos se habían adjudicado un set cada uno por idéntico resultado 6-3. Alcaraz, pese a la derrota y la falta de ritmo, deleitó a los aficionados con sus habituales puntos de fantasía, aunque le faltó consistencia en el juego decisivo para llevarse el triunfo.
Antes de este encuentro, Tiafoe y Alcaraz se habían enfrentado en un dobles mixto a 10 puntos emparejados, respectivamente, con las estadounidenses Amanda Anisimova y Jessica Pegula. Ahí, la neoyorquina y el murciano se llevaron el triunfo por 10-8.
