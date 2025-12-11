El Extremadura duerme por primera vez fuera de playoff durante una semana

Por primera vez esta temporada, el Extremadura amaneció fuera de los puestos de ascenso del grupo IV de Segunda Federación. El triunfo del UCAM Murcia por 1-2 en el Nuevo Colombino ante el Recreativo de Huelva, en partido aplazado, desplazó a los azulgranas hasta la sexta plaza, superados tanto por el propio UCAM como por el Xerez. Tras 14 jornadas sin abandonar la zona noble, el equipo de Cisqui atraviesa su momento más delicado del curso.

El conjunto almendralejense acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar y uno de sus principales problemas está siendo la fragilidad defensiva. Solo en tres de los 16 encuentros oficiales disputados entre liga y Copa ha conseguido dejar la portería a cero. En casa, además, es el equipo más goleado del grupo, una losa que está impidiendo consolidar los resultados a favor. Cisqui volvió a apostar el pasado fin de semana por David Robador en la meta, quien respondió con dos intervenciones decisivas. Aun así, las bajas en defensa, especialmente la de Carlos Cordero, y la constante rotación en los laterales siguen dificultando encontrar estabilidad atrás.

El empate ante el Linares dejó frío al vestuario, que observó cómo el equipo caía hasta la quinta posición y se situaba ya a cinco puntos del liderato que ostenta el Águilas. Pese al bajón, los jugadores mantienen su respaldo total al técnico. Zarfino ya lo dejó claro: el vestuario está “a muerte con el entrenador”.

Tras la emoción de la Copa del Rey y con el presupuesto equilibrado, el club necesita reenfocar todas sus energías en la liga. Este domingo visita el complicado campo de La Minera, césped artificial, dimensiones reducidas y un rival que ha cedido muy pocos puntos como local. Los murcianos, en los que militan el almendralejense Kike Carrasco y el exazulgrana Rubén Mesa, están solo dos puntos por detrás, lo que añade aún más tensión a un duelo que se antoja clave para que el Extremadura recupere confianza y no se descuelgue de la lucha por el ascenso.