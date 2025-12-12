Enric Mas afronta una nueva vida deportiva sin el Tour y con el Giro

La nueva vida deportiva de Enric Mas, que en enero cumple 31 años, cambiará definitivamente la próxima temporada para confirmar lo que ya era una evidencia y algo que antes que a él también le ocurrió a otros ciclistas: cuando te vence el Tour no hay nada que hacer. O te odia o te acoge en su seno para incorporarte a la leyenda de la carrera.

El ciclista mallorquín no disputará la ronda francesa -la que sale desde Barcelona- por primera vez desde 2019 y en la que reúne tres abandonos de siete participaciones. Sin duda, la retirada más cruel de las sufridas fue la de 2023 cuando no pudo siquiera concluir la primera etapa, la que partió y llegó a Bilbao, por culpa de una caída.

Mas sigue siendo el jefe de filas del conjunto Movistar, cuya plantilla para 2026 se oficializó el jueves en un acto en Valencia con el cartel masculino, femenino y del nuevo equipo de promesas.

El cartel completo del Movistar. / MOVISTAR TEAM

Sin embargo, la próxima temporada tendrá que compartir el liderato con el ciclista belga Cian Uijtdebroeks, un prometedor corredor de 22 años tan bueno en todos los terrenos como complicado de pronunciar su nombre para la afición española. De hecho, salvo Nairo Quintana, que vivirá posiblemente su última temporada profesional en el Movistar, el líder del Movistar (antes Banesto o Reynolds) siempre había sido un corredor nacido en España.

Nueva experiencia

El cambio supone una nueva experiencia para el equipo siempre controlado por Eusebio Unzué, ahora con 70 años porque deberá afrontar el Tour, siempre la principal carrera de la temporada, con un corredor desconocido para la afición española; buenísimo, nadie lo duda, pero irregular en su anterior vida profesional, en el Visma, siempre oscurecido ante la gallardía de corredores como Jonas Vingegaard o su compatriota Wout van Aert.

Enric Mas descubrirá el Giro y seguirá apostando por la Vuelta, que es la carrera donde se siente a gusto, donde se reencuentra consigo mismo y donde ejerce con autoridad su contrastada clase ciclista. Ha disputado la ronda española en siete ocasiones: tres veces ha sido segundo y otra, tercero. Esta temporada tuvo que renunciar a la Vuelta por culpa de la caída en el Tour que provocó el abandono en los últimos días de competición.

Los nuevos fichajes

En Italia todavía no está clara la competencia con la que contará el corredor mallorquín. Vingegaard aún no se ha pronunciado mientras ya se sabe que ni Tadej Pogacar, ni Remco Evenepoel estarán en la salida del Giro donde tampoco acudirá Juan Ayuso, que centrará su primera temporada en el Lidl Trek con los ojos puestos en el Tour.

Si la apuesta en favor de Uijtdebroeks supone un riesgo para el Movistar, los nuevos fichajes locales del conjunto telefónico (más blanco que nunca en su nuevo ‘maillot’) invitan al optimismo. A la confirmación demostrada esta temporada con Iván Romeo se unen en 2016 los nombres del catalán Roger Adrià, el madrileño Raúl García Pierna y el andaluz Juanpe López. Uijtdebroecks cuenta con las referencias de un Tour del Porvenir (2022) y una octava posición en la Vuelta (2023) en un palmarés que incluye también lugares destacados en otras carreras como la novena plaza en la Volta de 2023.

Suscríbete para seguir leyendo