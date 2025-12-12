Robador: "aquí vamos a muerte todos juntos"

El portero del Extremadura, David Robador, ha sido la voz del vestuario en la previa del partido que este domingo enfrentará al conjunto azulgrana con la Deportivo Minera, en un duelo marcado por la necesidad de reencontrarse con la victoria tras cuatro jornadas sin hacerlo. El guardameta ha asegurado que el grupo está «responsabilizado» y con un deseo firme de romper la dinámica: «El equipo tiene ganas de ganar, ganas de sumar de tres, y más fuera de casa y contra el rival que es», afirmó.

Robador reconoció que el equipo está generando ocasiones suficientes para haber obtenido mejores resultados, pero lamentq la falta de contundencia en las áreas: «Tenemos muchas ocasiones, pero no terminamos de materializarlas. Estamos bien, cómodos dentro del campo, pero ellos llegan una vez y nos hacen daño, mientras que nosotros necesitamos diez para marcar uno o dos», explicó. Aun así, incidió en que el equipo mantiene la confianza en su juego y en el trabajo semanal.

A nivel personal, Robador aseguró sentirse en un buen momento: «Estoy contento, trabajando bien y a gusto», aunque también reflexionó sobre la dificultad particular del puesto: «El problema del portero es que solo juega uno. Si el míster decide cambiar, hay que aprovecharlo y volver a engancharse. Nos obliga a estar siempre al cien por cien». El arquero, que volvió la pasada semana a la titularidad, destacó la competencia con Cristian, que considera positiva para ambos: «La competencia sube el nivel. Él trabaja fenomenal y me obliga a mí a trabajar igual».

Minera

Sobre la dificultad añadida de jugar en césped artificial como es el campo de la Deportiva Minera, Robador fue claro: «Estos equipos entrenan ahí a diario y dominan las dimensiones y el bote del balón. Pero es igual que nosotros en casa: lo conocemos mejor. Aun así, vamos con confianza».

El portero cerró con un mensaje de unidad asegurando que «miramos al lado y vemos a un hermano. En los hermanos hay que confiar y vamos a muerte unos con otros. El equipo sabe que está haciendo las cosas bien y trabajamos el doble para dejar la portería a cero». Samu Hurtado y Álvaro Barrero son las únicas bajas azulgranas para el partido.