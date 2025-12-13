El Coria apunta más alto

El Coria afronta este domingo (17.00 horas) un partido determinante en la Ciudad Deportiva del Elche ante el Ilicitano, filial franjiverde que llega en una situación delicada, ocupando puestos de descenso y siendo el peor local del grupo. Aun así, el técnico celeste, Rai Rosa, ha avisado con firmeza: «No puede volver a sucedernos lo de Socuéllamos». Hace dos semanas, el Coria firmó su peor encuentro de la temporada ante el colista, lo que ha servido de advertencia interna para evitar cualquier exceso de confianza.

El equipo llega en buena dinámica tras rehacerse de aquel tropiezo, habiendo completado una semana de trabajo normal y con una motivación añadida: la presentación del nuevo autobús oficial, recibido con entusiasmo por plantilla y cuerpo técnico. Además, Rai contará con toda la plantilla disponible, sin bajas, lo que supone una gran noticia en un tramo clave del curso. El guardameta podría incluso volver a rotar en portería, una decisión que el técnico mantiene abierta hasta última hora.

El choque es especialmente atractivo porque, en caso de victoria, el Coria podría incluso acercarse al liderato si se dan otros resultados. Pero delante estará un Ilicitano engañoso: un filial joven, vertical y con talento, que viene de lograr un notable resultado en el campo del Getafe B, donde hasta ahora nadie había conseguido puntuar. Su propuesta futbolística es combinativa y dinámica, sustentada en jugadores de gran proyección, algunos con presencia en categorías inferiores de España y Marruecos. Entre los nombres a seguir destacan Ali Houary, Piri, Nordic, Adam Boayar o Ceri, varios de ellos habituales en dinámica del primer equipo.

Con un rival imprevisible, un escenario exigente y la posibilidad de meterse de lleno en la lucha por el liderato, el Coria sabe que debe competir con rigor y personalidad. La lección de Socuéllamos está demasiado reciente como para permitir concesiones. Este domingo, el equipo celeste tiene una oportunidad de peso para confirmar su ambición.

El desplazamiento tan largo evitará presencia de aficionados caurienses en las gradas.