Victoria del Mideba en Getafe

En un encuentro disputado este sábado en el pabellón Juan de la Cierva de Getafe el Mideba Extremadura se impuso al Rehatrans Getafe por 65-75. Este resultado permite al equipo extremeño mantenerse en la pelea por las plazas de la Copa del Rey, consolidando su posición en la sexta plaza de la clasificación.

El primer cuarto mostró un dominio inicial del Mideba Extremadura, que se adelantó gracias a una circulación fluida del balón y buena movilidad en pista. Ángel Hernández abrió el marcador con una canasta temprana, y el equipo visitante cerró el periodo con una ventaja de 9-14.

En el segundo cuarto, la brecha se amplió de forma progresiva. El Mideba Extremadura consolidó su superioridad en transiciones y defensa, llegando al descanso con un claro 26-41 a su favor. El Rehatrans Getafe, por su parte, luchó por igualar el ritmo, pero el desgaste acumulado limitó sus opciones.

Tras el intermedio, Jairo Lázaro inició el tercer cuarto con una anotación clave. El Mideba mantuvo la intensidad, mientras que el equipo local bajó el ritmo, haciendo remota cualquier posibilidad de remontada. El periodo se resolvió con una ventaja que ya apuntaba al triunfo visitante.

El último cuarto transcurrió sin grandes sobresaltos. El Rehatrans Getafe no pudo recortar distancias, y el Mideba Extremadura gestionó el balón con orden y paciencia, asegurando el 65-75 final.

Rehatrans Getafe: Liam Russell (29 puntos), Michael Nagle (13), George Finley (10), Aimene Azzouz (9), Gabriel Barajad (2), Samuel Pariente (2), Sindy Ramos (0), Adrián Sanz (0), David Tirado (0), Julia Artalejo (0), Jose Carlos González (0).

Mideba Extremadura: Juan Pablo Escobar (15), Jairo Lázaro (14), Rodrigo Pérez (14), Nelson Solorzano (12), David Batista (8), Joymar (6), Ángel Hernández (4), John Esteban (2).