Voleibol

El Voleibol Almendralejo con opciones de ir a la Copa Príncipe

Debe ganar este domingo a Rivas y esperar una derrota de Almoradí en la pista de Parla

Un partido del Voleibol Almendralejo esta temporada.

Un partido del Voleibol Almendralejo esta temporada. / CV Almendralejo

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Voleibol Almendralejo afronta este domingo, a las 12.30 horas en el pabellón de San Roque, un partido clave. El conjunto extremeño recibe al Rivas madrileño con la firme intención de mantener vivas sus opciones de clasificación para la Copa Príncipe. Para que el billete a la Copa sea real, Almendralejo deberá cumplir primero con su parte: ganar su partido ante Rivas. Sin embargo, no depende únicamente de sí mismo. Los almendralejenses estarán también pendientes de lo que ocurra en la pista del colista, el Parla, donde el Almoradí debería perder. Un escenario complicado, pero no imposible, que mantiene al equipo y a la afición en vilo ante una jornada que puede resultar histórica.

