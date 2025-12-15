El Extremadura, lastrado por lagunas defensivas

Vive el Extremadura su momento más delicado en lo que va de temporada, siendo todavía sexto en su grupo cuarto de Segunda Federación. Para ser un recién ascendido, desde luego, no sería un drama. Pero para el Extremadura, cuya temporada ha estado marcada por un fulgurante inicio de liga y siempre está llamado a pelear por todo, desde luego ser sextos se queda algo corto.

El empate ante La Minera volvió a evidenciar una gran endeblez en la defensa azulgrana. «Nos hacen un gol casi de la nada y eso no puede ser», se escucha desde la plantilla. «Son errores individuales muy puntuales. El trabajo defensivo en general es bueno, pero el fútbol es un juego de errores y nos están penalizando mucho» decía Cisqui, entrenador de los azulgranas, nada más acabar el partido en tierras murcianas.

Son cinco encuentros sin ganar para un Extremadura que concede goles muy grotescos. El primero ante La Minera, achicando mal un córner en el primer palo; y el segundo, tras quedarse el Extremadura con un hombre más, casi les cuesta el partido.

Cisqui confía mucho en sus jugadores y en las propuestas de juego que tiene para su Extremadura, pero por primera vez, el entrenador de Almendralejo también se muestra exigente:«tenemos que pedir mucho más a ciertas líneas y jugadores. Estamos jugando bien, pero algo está fallando».

Con 21 goles en contra, el Extremadura es el tercer equipo de su grupo que más tantos recibe en contra. El dato es demoledor, propio de un equipo para salvar la categoría que no de uno que busca jugar playoff.

Para postre, el Extremadura tendrá la baja de Tala, con cinco amarillas, para recibir el sábado al Xerez, que está en racha y es tercero. Samu Hurtado, que vuelve de sanción, o Fran Rosales, ya recuperado, son las opciones de recambio.

El Extremadura espera un cambio de resultados este mismo sábado para no pasar unas Navidades muy movidas.