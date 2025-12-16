Fútbol
El Coria busca presumir de La Isla en 2025
Un triunfo el sábado le permitiría cerrar la primera vuelta como mejor equipo local
El Coria sigue soñando con volver a jugar una fase de ascenso a Primera Federación. Y la idea parece cada vez menos descabellada, a tenor del rendimiento del equipo de Rai Rosa y de cómo se desenvuelve dentro de este grupo cinco de Segunda Federación. A falta de dos encuentros para terminar la primera vuelta, el conjunto extremeño está cuatro puntos por encima del playoff, es decir, de ganar este sábado a las 17.45 horas al Alcalá se aseguraría cerrar la primera vuelta en puestos de fase de ascenso.
Pero los números van más allá. De empatar o ganar este sábado ante el Alcalá, el Coria cerraría la primera vuelta como el mejor equuipo local del grupo quinto. Actualmente, sólo el Navalcarnero tiene mejores números con un partido más de local, y sólo Coria, Navalcarnero, Getafe B y Rayo Majadahonda se mantienen invictos en casa.
Pero todavía hablan mejor los números si se comparan con los del año pasado. A estas alturas de temporada, el Coria sumaba 18 puntos. Este año suma 27, con los deberes de permanencia casi finiquitados.
Otra buena noticia es que Adri Mercadal volvió a marcar gol esta temporada. Sus tantos se echaban de menos.
- José Luis Quintana: 'No parece que el Ayuntamiento de Badajoz tenga interés en estar en el sistema VioGén
- El Ayuntamiento de Badajoz prohíbe la venta y suministro de productos pirotécnicos en lugares sin licencia
- Ganadores del Solete Repsol en Badajoz: 'fue un honor y una gran sorpresa
- Alumnos de Artes y Oficios de Badajoz comienzan a pedir la devolución de la matrícula tras 15 meses sin clases
- El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, tras el 'éxito rotundo' del programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal', lanzan otro proyecto de formación y empleo
- La familia blanquinegra crece: veteranos del C.D. Badajoz mantienen vivo su legado
- El belén bíblico más grande del mundo está a un paso de Badajoz (y merece la pena ir a verlo)
- Alertan de que a más de 11.000 vecinos de Badajoz no les ha llegado la tasa de basura y disponen solo de 7 días hábiles para hacer el pago