El Coria busca presumir de La Isla en 2025

El Coria sigue soñando con volver a jugar una fase de ascenso a Primera Federación. Y la idea parece cada vez menos descabellada, a tenor del rendimiento del equipo de Rai Rosa y de cómo se desenvuelve dentro de este grupo cinco de Segunda Federación. A falta de dos encuentros para terminar la primera vuelta, el conjunto extremeño está cuatro puntos por encima del playoff, es decir, de ganar este sábado a las 17.45 horas al Alcalá se aseguraría cerrar la primera vuelta en puestos de fase de ascenso.

Pero los números van más allá. De empatar o ganar este sábado ante el Alcalá, el Coria cerraría la primera vuelta como el mejor equuipo local del grupo quinto. Actualmente, sólo el Navalcarnero tiene mejores números con un partido más de local, y sólo Coria, Navalcarnero, Getafe B y Rayo Majadahonda se mantienen invictos en casa.

Pero todavía hablan mejor los números si se comparan con los del año pasado. A estas alturas de temporada, el Coria sumaba 18 puntos. Este año suma 27, con los deberes de permanencia casi finiquitados.

Otra buena noticia es que Adri Mercadal volvió a marcar gol esta temporada. Sus tantos se echaban de menos.