Talavera, la penúltima estación en la travesía de Xabi Alonso en el Real Madrid

Talavera de la Reina es, si atendemos a la información que rodea al entorno de Florentino Pérez, la penúltima etapa en la travesía de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid porque el presidente ha tomado ya la decisión de relevarle según acabe el calendario el próximo sábado. El tolosarra llega al campo de El Prado a buscar un triunfo plácido que devuelva la confianza a un equipo que no termina de dar con la tecla y que se limita a sobrevivir en los partidos.

Sentenciado por Florentino

El triunfo en Vitoria ante el Alavés confirmó dos cosas: el vestuario se ha conjurado en torno al entrenador y en el equipo reina el caos táctico. Lo primero llega tarde porque después de hacerle la cama, las estrellas se han hecho con el mando del vestuario y quieren mantener al técnico en el cargo. Pero Florentino no está dispuesto a dejar que Vinícius, Bellingham, Valverde y compañía hagan y deshagan a su antojo. Lo segundo confirma que a Xabi le ha superado esta desafío en el que ha terminado claudicando y sin cumplir el consejo que le dio Guardiola: "que mee con la suya". El Madrid no tiene nada que ver con un equipo entrenado por el vasco, que se limita a ir tapando agujeros en los partidos para sobrevivir a ellos.

Llega el Madrid a Talavera con bajas en defensa y con rotaciones por ser un partido que invita a ello. Camavinga (molestias en el sóleo izquierdo), Rüdiger (molestias musculares), Valverde (fatiga muscular), Ceballos (gastroenteritis) y Asencio (porceso febril a última hora) han sido los últimos en caer. Todos por molestias menores, pero ausentes en la lista para evitar males mayores. La defensa Frankestein en esta ocasión la formarían por delante de Lunin con el canterano David Jiménez oir la derecha, dejando el medio para Huijsen y Carreras (sancionado ante el Sevilla) y Fran García en el lateral izquierdo.

El medio contará con Tchouameni como pivote y con Guler, que sigue perdiendo relevancia, con la brújula. Y el tercero podría ser Bellingham o el canterano Thiago Pitarch. Xabi decidirá si se guarda en el banquillo al inglés, que suma muchos kilómetros en los últimos partidos, y lo reserve por si el partido exige más galones en la segunda parte. Arriba habrá movimiento con la entrada de Mastantuono, que ha estado desaparecido, la vuelta de un Gonzalo que comienza a asomarse de nuevo al once y formando tripleta con ellos estaría el renacido Rodrygo, en la izquierda. Kylian Mbappé viajará a Talavera, pero parece que Alonso lo reservará en el banquillo.

Protagonismo para los Dorado en Talavera

Hoy habrá un protagonista de excepción en este partido. Javier Dorado habría cumplido hoy 48 años. El exjugador del Real Madrid, fallecido el pasado mes de febrero a causa de una leucemia, será homenajeado por Talavera y por dos clubes que han sido vitales en la historia de la familia Dorado. Sus hijos, Javier, Miguel y Nico, junto a su viuda, Mercedes, realizarán el saque de honor antes del inicio del partido. Javier formó parte de la historia reciente del Real Madrid. Disputó ocho partidos oficiales con el primer equipo y perteneció a la plantilla que conquistó la Octava Copa de Europa. Y José Antonio Dorado, hermano de Javier, fue presidente del club durante nueve años, una etapa en la que el Talavera logró el ascenso a Segunda B y consolidó un proyecto que acabó en Sociedad Anónima.

